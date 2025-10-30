電子化紀念品明年股東常會上陣！ 股東免舟車勞頓、發行公司三年也免收費用

金管會。陳品佑攝



金管會今年10月16日已發布令，核准集保結算所得經營協助公開發行公司發放股東會電子化紀念品(eGift)業務，藉由股東得以電子化方式領取股東會紀念品，鼓勵股東多利用電子投票，以利公司持續落實ESG及節能減碳政策。集保中心系統建置預計明年首季完成，最快明年股東常會可上路。

股勵股東電子投票和發行公司使用電子化紀念品，集保也祭出前三年針對發行公司每筆1元費用免收，為股勵千股以上股東多使用電子投票，也會提供抽獎。

經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今年已達60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。

今年度已有725家上市(櫃)公司及興櫃公司有發放股東會紀念品。為提升電子投票比率，金管會督導集保結算所建置協助發行公司發放股東會電子化紀念品之服務機制。發行公司如採用eGift服務者，其股東於完成電子投票後，可於指定日期至電子投票平台取得股東會紀念品領取相關資料，並於線上完成紀念品領取，以鼓勵股東多利用電子投票，提升股東行動主義。

金管會說明，促進金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。

