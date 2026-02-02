電子圍欄落下！烏克蘭聯手SpaceX封鎖俄軍星鏈通訊 無人機攻擊力遭削弱

烏克蘭政府證實，SpaceX已封鎖未經授權的Starlink終端，阻止俄軍無人機利用星鏈系統進行遠程通訊與導航。 圖：翻攝自 X @Osint613

烏克蘭國防部近日宣布，將全面禁用未經授權的黑市星鏈（Starlink）終端，以阻斷俄羅斯軍方利用該系統導引攻擊型無人機的通訊能力。相關措施已由 SpaceX 配合執行，並獲得烏方證實，部分俄軍攻擊行動已因此受阻。

前美國海豹部隊第六分隊指揮官 Chuck Pfarrer 在社群平台 X 上披露，烏克蘭方面已要求星鏈僅允許「經授權且完成驗證」的終端在烏克蘭境內運作。

根據烏克蘭政府與外媒報導，俄軍近來透過走私或竊取方式取得星鏈終端，並將其改裝於沙赫德等遠程攻擊無人機上，以突破傳統無線電通訊限制，延長打擊半徑，部分攻擊範圍甚至可深入烏克蘭後方。對此，烏克蘭已多次向 SpaceX 反映，要求採取技術限制。

一名俄羅斯女性將購買來的星鏈設備交給俄羅斯軍人，用以對抗烏克蘭。 圖 : 翻攝自 @__Inty__ X 帳號

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，切斷俄軍非法使用星鏈「是政策決定，而非技術難題」。他並證實，SpaceX 已針對未註冊終端實施多項限制措施，包括在烏克蘭境內對非烏軍註冊的星鏈終端設定移動速度上限為每小時 75 公里，以有效阻止其被用於高速攻擊無人機。

SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）也於 1 日在 X 平台上首度回應此事，表示公司已採取措施切斷俄羅斯非法使用星鏈系統，且「看起來已經奏效」。同一時間，俄羅斯政府與官方媒體則開始公開抱怨星鏈終端「性能不穩定」，被外界解讀為封鎖措施已對俄軍造成實質影響。

星鏈在俄烏戰爭中為烏克蘭帶來極大優勢。圖為烏克蘭士兵正使用「星鏈」設備 圖：翻攝自《參考新聞》

這波管控措施形同在戰場上建立一道「電子圍欄」，透過地理圍欄（geofencing）與終端身分驗證雙重機制，星鏈能即時判別設備位置與使用權限，僅允許經烏克蘭官方核准的終端連線，將俄軍透過黑市取得的設備全面排除在通訊網路之外，使戰場對抗從實體破壞，進一步延伸至演算法與通訊權限的封鎖。

烏克蘭國防部進一步指出，目前正與 SpaceX 合作建立更嚴格的終端白名單制度，未來僅有完成官方登記與數位認證的星鏈終端，才能在烏克蘭領土範圍內連線。此舉被視為從過去的地理封鎖，升級為以身分驗證為核心的全面管控，以杜絕俄軍再次透過灰色市場滲透通訊系統。

