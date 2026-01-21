電子廠垃圾倒苗栗永和山水庫 鍾東錦震怒：執法單位一定要立威 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣永和山水庫近日遭清潔公司非法棄置40公噸的垃圾，經環保及警方人員破袋檢查後，查出這些垃圾源自竹科電子廠及其周邊的移工宿舍非法棄置，相關人員已被通知到案，全案依廢棄物清理法偵辦中。苗栗縣長鍾東錦已要求追溯企業及環保公司究責，並強調企業必須找合法且有能力收垃圾的廠商，不能外包出去就一概不管，同時也要讓環保清運公司知道，沒本事就不得從事這行業。

「這絕對不對。」鍾東錦說明，該垃圾為清潔環保公司承接電子公司清運工作，因未能妥處而濫倒。他指出，環保局應該要監管垃圾流程，有沒有到焚化爐，若業者成立一家人頭公司就能拿到清除業的牌照，這樣縣府整天處理非法傾倒的事情就夠了，強調執法單位「一定要立威阿」。

鍾東錦舉例，比如住在頭份，就由頭份清潔隊的人來收當然沒問題，如果是公司垃圾，就要找一個有能力處理的業者，當老闆也應負起相關責任，而不是覺得付錢請人處理就好了。

鍾東錦也喊話苗栗縣的所有業者，不管什麼屬性的公司，即便是處理生活垃圾，也一定要找到合法、有能力處理的業者，而不是阿貓阿狗拿著清除業的執照四處詢問，更痛批「他沒有本事就不應該經營這個行業」。

縣議員陳光軒指出，三灣鄉永和村雙石段有多處遭到不法傾倒廢棄物的案件，經頭份警分局追查，行為人為一間外縣市的環保科技公司，從垃圾內容物發現，垃圾有一般家戶垃圾、移工宿舍垃圾還有工廠垃圾，垃圾量達40噸，警方現已通知所有相關人等前來製作筆錄，並依照廢棄物清理法第46條，移送苗栗地檢署法辦。

陳光軒強調，這些外地來的公司，有本事來苗栗包生意，就應該把廢棄物往合法的地方載走，若非法清倒，他絕對會強力監督，將不肖業者繩之以法。

照片來源：苗栗縣政府提供、取自陳光軒臉書

