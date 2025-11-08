網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。
臉書、Threads平台近期陸續出現針對多家電子支付業者個資外洩貼文。對此，街口支付發表聲明，首先，經逐筆查證，網路流傳之資料為多方拼湊組合，存在大量錯誤，包括：內容前後矛盾、真偽混雜、出現「江小姐」、「王小姐」等非其公司用戶呈現方式、以及地址等從未蒐集過之資訊。以上皆證實內容純屬拼湊捏造。
第二，街口支付已經蒐集證據，針對惡意散布者將依法究責。他們還勸告已轉載者立即移除，以免觸法。第三，街口電子支付系統運作正常，內部資安機制穩定，每年均更新資安防護措施，針對所有機敏資料採取進階加密防護。
街口支付最後表示，他們已於第一時間啟動內部調查並主動通報主管機關，並再次呼籲產業共同關注此波針對性攻擊，共同維護產業秩序與消費者信心。
延伸閱讀
黃仁勳要台積電提供更多晶片產能 經濟部長：政府全力支援
揭台積電市值、淨利重大變化 謝金河：真正進入魏哲家時代
首度出席台積電運動會 黃仁勳：輝達不能沒有台積電
其他人也在看
遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元
隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，最低5折起。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鞏俐被偶遇雨中北海公園漫步 品嘗糖葫蘆盡享京味愜意時光
鞏俐被偶遇雨中北海公園漫步 品嘗糖葫蘆盡享京味愜意時光娛樂星聞 ・ 12 小時前
女子網戀陷精品投資騙局 台中警銀聯手阻詐50萬
（中央社記者蘇木春台中10日電）台中王姓女子日前在網路認識男網友，雙方交往談網戀後對方稱認識精品店老闆，鼓吹「低買高出」進口精品投資賺差價；她到銀行要匯款50萬，行員察覺有異，聯手警方成功阻詐。中央社 ・ 1 小時前
竹內涼真新劇「紮衣角」掀話題 夏帆形容兩人「就像太陽與月亮」
由夏帆與竹內涼真雙主演、friDay影音秋季檔日劇大黑馬《有本事換你來做啊！》，在日本TVer平台掀起收視熱潮，竹內涼真飾演的「勝男」在第五集中將睡衣紮進褲子裡，竟成為討論話題，網友大讚：「竹內涼真把原作裡惹人厭的勝男演得超可愛！」中時新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風逼近 雲林稻田「人機大作戰」搶時間
鳳凰颱風逼近，現正值二期稻作收割期，擔心稻作泡水、倒伏影響收成，雲林地區農民忙著搶割，西螺鎮農會啟動緊急措施農會3處稻穀乾燥廠24小時收稻穀，農會碾米廠主任廖宗義呼籲農民未成熟不要搶割，以免影響品質及價格。「颱風要來趕快收成！」大埤黃姓農民擔心颱風來襲，前天就忙著連絡代割業者，今（10）日一早不到6自由時報 ・ 2 小時前
影／古坑咖啡節商機再攀高峰 張麗善縣長相約2026台灣咖啡節再相會
【互傳媒／記者 張玉泰／雲林 報導】2025台灣咖啡節今（9）日下午於雲林古坑綠色隧道劃下完美句點，由雲林縣長互傳媒 ・ 15 小時前
最美直式小摺在這！motorola razr 60 Ultra 摺疊機開箱體驗分享
摺疊手機在這幾年廣受矚目，甚至傳言蘋果也將於 2027 年進入這個市場！然而，根據市調機構 IDC 最新報告，2024 年第四季 Motorola 以 44.5% 的全球市佔率3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
宋俊宏婦幼醫院33周年院慶 張善政：醫療傳承見證桃園幸福城市願景
桃園市長張善政9日下午前往平鎮區，出席「宋俊宏婦幼醫院 33 周年院慶」。張市長表示，婦幼醫院每天迎接新生命的誕生，象徵家庭的喜悅與希望；新成立的生殖醫學中心，更協助許多難以懷孕的家庭圓夢，讓愛的延續有了更多可能。他感謝全體醫護人員長期奉獻，雖然工作辛勞，卻能從迎接新生命的過程中獲得成就感與幸福感。張市長期盼，透過完善的醫療照護與友善環境，鼓勵更多年輕人勇於成家立業，讓桃園成為充滿希望與幸福的城市。張善政指出，宋俊宏婦幼醫院自創院以來，從婦產科、兒科起步，歷經三十餘年耕耘，見證桃園醫療環境的進步與市民健康的守護。宋俊宏院長白手起家，奠定醫院穩固基礎，如今由兒子接棒經營，兩代皆為婦產科醫師，展現專業與傳承，令人敬佩。衛生局表示，33年來，宋俊宏婦幼醫院深耕在地，秉持「以病人為中心、以專業為根本」的理念，提供婦幼健康照護、孕產安全及新生兒醫療等多元服務，見證醫療品質與服務水準持續精進。衛生局進一步指出，市府感謝醫院長期推動母嬰健康、產後照護及社區衛教等公共衛生工作，尤其在防疫期間，醫護團隊堅守崗位、無私奉獻，守護市民健康與安全，令人感動。未來市府將持續強化婦幼健康政策，推動更多友善家庭與生台灣好新聞 ・ 19 小時前
本土OTT掀整併潮？ 電信業：內容夠強方能找到定位
（中央社記者江明晏台北8日電）LINE TV與KKTV合併，外界關注本土OTT平台是否掀起整併潮。中華電表示，本土平台確實面臨國際平台的挑戰，唯有「內容夠強」才能找到定位；遠傳認為，內容的投資金額龐大，資源不豐的小型OTT業者可適當整併。中央社 ・ 1 天前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
學者遭肉搜1／防災博士與妻無端被網暴 電子大廠工程師與高層姻親都有份
近期網路上出現一股歪風，多名網友集結自組LINE 群，透過社群軟體，隨機挑選網友進行網路霸凌，造成多人受害，就連國內研究氣象學的楊姓知名學者與他的妻子也身受其害，遭受霸凌近一年決定報警，但因工作關係，多次無法出庭，最後處份不起訴，其中一名被告工程師A女，也是知名電子大廠高層的姻親，事後竟反告楊妻涉妨害名譽罪，北檢不起訴，事後A女聲請再議，楊妻日前已獲不起訴處分確定。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
手機卡又頓！國一女兒天天吵著「換iPhone」 兩派網戰翻
許多家長可能會擔心子女太早用手機會沉迷3C。一位爸爸近日表示，女兒小六時有了第一支手機，不過用了一年多之後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓不好用，加上同學都是拿iPhone，讓女兒天天說想換iPhone，讓爸爸不知如何是好，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
軍博館預計明年完工！「二戰老兵軍武」進駐
國家軍事博物館進度已達7成，預計明年完工！館內將展示多件二戰時期珍貴兵器，包括美國造「斯陶特M3A3式輕戰車」、日本「四一式75公厘山砲」及瑞典「M1929式75公厘高砲」等，這些帶有歲月痕跡的文物目前正進行大型吊掛作業。此外，國軍現代武器也不斷進化，海軍陸戰隊近日進行實彈射擊訓練，展現包括「榴彈槍」、「榴彈砲」等多項輕重兵器的火力，更結合無人機技術監控目標，顯示國軍戰力與時俱進。TVBS新聞網 ・ 1 天前
趙露思生日會爆哭：以為沒辦法再當演員了 「新程已啟」宣布工作室成立
中國女星趙露思9日27歲生日，前一晚在成都慶生會上泣不成聲，說著：「前2個月的時候，我確實有我覺得我可能沒有辦法再當演員了……。」而她親口官宣新工作室成立。太報 ・ 1 天前
野火焚燒國家公園 紐西蘭加派飛機滅火
紐西蘭健行勝地湯加羅里國家公園（Tongariro National Park）8日發生野火，焚燒面積已達1,100公頃，為了盡快遏制火勢，紐西蘭當局9日加派飛機滅火。現場指揮官表示由於地勢較高以及野火面積大，從空中滅火是更有效的選擇，目前已部屬8架直升機以及3架飛機參與滅火行動。中時財經即時 ・ 17 小時前
又爆大規模空襲！烏克蘭2核能變電站受損
[Newtalk新聞] 根據《路透社》與《基輔獨立報》報導，俄羅斯自上（10）月30日起連續多日對烏克蘭發動密集空襲與無人機攻擊，目標鎖定全國能源與基礎設施，其中包括多座為核電廠供電的變電站。烏方指控俄羅斯此舉是「蓄意危害歐洲核安全的恐怖行為」，並呼籲國際社會強化制裁。 據《路透社》報導指出，俄軍於10月30日深夜發射超過650架無人機與50枚飛彈，集中打擊烏克蘭中部、西部及東南部能源設施，造成至少7人死亡，其中包括一名7歲女童，另有數十人受傷。烏克蘭防空部隊雖成功擊落592架無人機與31枚飛彈，但多地電力與供水系統仍嚴重受損。 烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）在 Telegram 上發文表示：「俄羅斯的目標是讓烏克蘭陷入黑暗，我們的目標是守住光明。」她強調，俄羅斯刻意在冬季前摧毀能源系統，企圖使烏克蘭人民受凍，並呼籲盟國提供更多防空系統及對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。 《基輔獨立報》則在昨（8）日報導指出，俄軍當晚再度出動45枚巡弋與彈道飛彈及逾450架無人機，針對赫梅尼茨基（Khmelnitskyi）與瑞夫尼（Rivne）兩座核電廠供電變電站發動攻擊。烏克蘭外交新頭殼 ・ 23 小時前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 1 天前
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。中央社 ・ 1 天前
新聞編採的AI革命：省時、出錯與勞資博弈
（中央社紐約8日綜合外電報導）全球的新聞機構也如很多產業般，正受人工智慧（AI）撲天來襲，徹底改變新聞編採與傳播方式。雖然AI能大量減少一些編採的費工程序，但AI生成的摘要與引言出錯也時有所聞。中央社 ・ 1 天前
喜迎2025新社花海盛會 臺中郵局提供郵政服務 限量郵品搶先亮相
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨臺中國際花毯節」於11月8日至30日在新社區種 […]觀傳媒 ・ 9 小時前