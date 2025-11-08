網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清

社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。

街口支付出面澄清個資外洩傳聞。（圖／報系資料照）

臉書、Threads平台近期陸續出現針對多家電子支付業者個資外洩貼文。對此，街口支付發表聲明，首先，經逐筆查證，網路流傳之資料為多方拼湊組合，存在大量錯誤，包括：內容前後矛盾、真偽混雜、出現「江小姐」、「王小姐」等非其公司用戶呈現方式、以及地址等從未蒐集過之資訊。以上皆證實內容純屬拼湊捏造。

街口支付強調內部資安機制穩定。（圖／報系資料照）

第二，街口支付已經蒐集證據，針對惡意散布者將依法究責。他們還勸告已轉載者立即移除，以免觸法。第三，街口電子支付系統運作正常，內部資安機制穩定，每年均更新資安防護措施，針對所有機敏資料採取進階加密防護。

街口支付最後表示，他們已於第一時間啟動內部調查並主動通報主管機關，並再次呼籲產業共同關注此波針對性攻擊，共同維護產業秩序與消費者信心。

