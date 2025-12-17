電子支付出招！LINE推AR實景地圖 互動式廣告增店家曝光

LINE推出AR實景地圖。（圖／LINE提供）

隨著數位支付市場競爭日益激烈，各大電子支付業者紛紛推出創新功能與優惠活動，搶占消費者市場。其中，LINE Pay即將推出AR實景地圖功能，讓使用者只要打開應用程式，就能即時查看周遭店家資訊；而iPASS MONEY則推出最高千元優惠券活動，全支付則主打3%點數回饋，各家業者無不使出渾身解數，透過多元化的服務與優惠策略，吸引更多民眾加入數位支付的行列。

LINE推出AR實景地圖。（圖／LINE提供）

未來民眾走在路上，只要拿出手機打開應用程式，就能立即看到眼前店家的各種資訊，體驗沉浸式的立體導航服務。LINE Pay推出的LINE Pay Money電子支付，將支付和轉帳等服務全面整合，為吸引更多用戶，預計在12月底推出包含AR實景地圖在內的多項新功能。在這個虛擬與現實交會的場景中，使用者不僅能獲得更清晰的路線指引，還能查看商店的優惠和活動資訊。

除了AR實景地圖外，LINE Pay還將推出互動式廣告平台。業者表示，使用者到達特定地點時，看到虛擬寶藏後，只要點擊並觀看廣告，就能獲得附近商店的優惠券或獎勵，就像在玩遊戲一樣。透過這種互動式體驗，不僅提供了獎勵機制，還能增加商店的曝光率，更精準地觸及目標客群。

LINE推出互動式廣告平台。（圖／TVBS）

LINE Pay董事長丁雄注強調，他們希望透過這些新服務，為使用者帶來更多便利，並表示未來將挑戰其他業者可能尚未涉足的新事業領域。

目前台灣的數位支付主要分為三大類：電子支付業者，如LINE Pay Money、街口支付、全支付、iPASS MONEY；行動支付，如Apple Pay、Google Pay；以及電子票證支付，例如悠遊卡、icash。許多民眾表示選擇LINE Pay是因為使用方便，特別是當忘記帶現金時。也有民眾偏好Apple Pay，認為只需按兩下手機就能完成付款，相當便利。

其他電子支付平台祭出優惠。（圖／TVBS）

為了搶佔市場，iPASS MONEY推出回饋活動，只要在12月底前開啟特定功能，就能獲得最高千元的優惠券。全支付也不甘示弱，推出12月底前在指定通路連結帳戶消費，不限金額都享有3%全點回饋的優惠。面對各家業者推出的多樣化優惠，消費者有了更多選擇，也進一步促進了數位支付市場的發展與普及。

