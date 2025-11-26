電子支付大魔王來襲 LINE Pay五大問題詳解
國內電子支付市場將迎來重大變革，「LINE Pay MONEY」於12月3日正式上線，「一卡通iPASS MONEY」則自明(2026)年元旦起退出LINE Pay平台。大多數民眾對「LINE Pay Money」、「iPASS MONEY」傻傻分不清，《卡優新聞網》特別整理「LINE Pay五大問」幫使用者解惑，一次搞清楚「LINE Pay」與「一卡通」分手後的大小問題。
一、LINE Pay可以繼續使用嗎？
現行的LINE Pay系統包含第三方支付服務「LINE Pay」加上一卡通電子支付服務「iPASS MONEY」。不過由於「LINE Pay Money」電子支付公司正式成立，並於12月3日開通電支服務，而一卡通「iPASS MONEY」會在明年1月1日從LINE Pay系統中撤出。
不過既有的第三方支付服務「LINE Pay」不會消失，也就是說，超過1,300萬位LINE Pay會員仍能繼續使用。未來用戶不論是否註冊成為「LINE Pay Money」會員，還是可將「LINE Pay」綁定信用卡，在全台超過65萬個交易據點掃碼購物，消費過程及體驗不會受到任何影響。
二、存在LINE Pay裡的錢會不見嗎？
目前透過LINE聊天室中直接轉帳的功能，是由一卡通「iPASS MONEY」所提供的服務，因此儲值金額都存在「iPASS MONEY」的錢包中。明年1月1日LINE Pay與iPASS MONEY正式分家前，用戶可在手機上下載「iPASS MONEY」APP，登入後就會看到錢都完整保留在iPASS MONEY帳戶裡，可用於一卡通iPASS MONEY特約通路、TWQR通路掃碼消費、支付生活帳單或掃描乘車碼搭乘大眾交通工具。
三、如何繼續使用LINE轉帳？
一卡通公司在「iPASS MONEY」APP中，增加「LINE好友」轉帳服務，讓用戶能連結LINE的好友名單，將iPASS MONEY帳戶中的金額轉出，或接受親友的轉帳匯入，也可將帳戶金額轉至其他銀行帳戶。
不過，若要像現在一樣於LINE聊天室中「一鍵轉帳」，必須在12月3日起註冊「LINE Pay Money」電子支付會員，才能啟用聊天室中的轉帳功能，而接受轉帳的親友也要完成「LINE Pay Money」註冊，才能確實收到款項。
四、還能使用LINE Pay消費嗎？
不論是否完成「LINE Pay Money」註冊，仍然能在LINE Pay綁定信用卡，於全台65萬家LINE Pay特約商店掃碼付款。但若要轉帳、匯款、儲值、繳納生活帳單、乘車碼搭車、愛心捐款……等電子支付功能，就必須註冊LINE Pay Money電支帳號，才能進行相關運用。
或是使用iPASS MONEY APP綁定銀行帳戶或信用卡，就能繳納生活帳單、掃碼乘車。但在明年起，現在的LINE Pay通路就無法消費，而是在設有「iPASS MONEY」或「TWQR」標誌的商家才能進行結帳。
五、「iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」差別在哪？
兩者都是「電子支付」，其中「iPASS MONEY」隸屬一卡通公司，「LINE Pay Money」則是LINE Pay投資成立的連加電子支付公司。兩者都能儲值、轉帳、到特約通路消費、感應乘車碼搭車，與「全支付」、「街口支付」、「悠遊付」……等電子支付相同。
最大差異在「iPASS MONEY」有獨立的APP，「LINE Pay Money」則嵌在LINE系統中，可視個人習慣選擇。由於12月3日起雙方成為競爭對手，預期將出現大規模的「優惠補貼戰」，消費者可以「通通註冊起來」，把優惠好康「拿好拿滿」。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 17 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 15 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 13 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 17 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 21 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 18 小時前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前