電子支付大魔王來襲 LINE Pay五大問題詳解

國內電子支付市場將迎來重大變革，「LINE Pay MONEY」於12月3日正式上線，「一卡通iPASS MONEY」則自明(2026)年元旦起退出LINE Pay平台。大多數民眾對「LINE Pay Money」、「iPASS MONEY」傻傻分不清，《卡優新聞網》特別整理「LINE Pay五大問」幫使用者解惑，一次搞清楚「LINE Pay」與「一卡通」分手後的大小問題。

一、LINE Pay可以繼續使用嗎？

現行的LINE Pay系統包含第三方支付服務「LINE Pay」加上一卡通電子支付服務「iPASS MONEY」。不過由於「LINE Pay Money」電子支付公司正式成立，並於12月3日開通電支服務，而一卡通「iPASS MONEY」會在明年1月1日從LINE Pay系統中撤出。

不過既有的第三方支付服務「LINE Pay」不會消失，也就是說，超過1,300萬位LINE Pay會員仍能繼續使用。未來用戶不論是否註冊成為「LINE Pay Money」會員，還是可將「LINE Pay」綁定信用卡，在全台超過65萬個交易據點掃碼購物，消費過程及體驗不會受到任何影響。

二、存在LINE Pay裡的錢會不見嗎？

目前透過LINE聊天室中直接轉帳的功能，是由一卡通「iPASS MONEY」所提供的服務，因此儲值金額都存在「iPASS MONEY」的錢包中。明年1月1日LINE Pay與iPASS MONEY正式分家前，用戶可在手機上下載「iPASS MONEY」APP，登入後就會看到錢都完整保留在iPASS MONEY帳戶裡，可用於一卡通iPASS MONEY特約通路、TWQR通路掃碼消費、支付生活帳單或掃描乘車碼搭乘大眾交通工具。

三、如何繼續使用LINE轉帳？

一卡通公司在「iPASS MONEY」APP中，增加「LINE好友」轉帳服務，讓用戶能連結LINE的好友名單，將iPASS MONEY帳戶中的金額轉出，或接受親友的轉帳匯入，也可將帳戶金額轉至其他銀行帳戶。

不過，若要像現在一樣於LINE聊天室中「一鍵轉帳」，必須在12月3日起註冊「LINE Pay Money」電子支付會員，才能啟用聊天室中的轉帳功能，而接受轉帳的親友也要完成「LINE Pay Money」註冊，才能確實收到款項。

四、還能使用LINE Pay消費嗎？

不論是否完成「LINE Pay Money」註冊，仍然能在LINE Pay綁定信用卡，於全台65萬家LINE Pay特約商店掃碼付款。但若要轉帳、匯款、儲值、繳納生活帳單、乘車碼搭車、愛心捐款……等電子支付功能，就必須註冊LINE Pay Money電支帳號，才能進行相關運用。

或是使用iPASS MONEY APP綁定銀行帳戶或信用卡，就能繳納生活帳單、掃碼乘車。但在明年起，現在的LINE Pay通路就無法消費，而是在設有「iPASS MONEY」或「TWQR」標誌的商家才能進行結帳。

五、「iPASS MONEY」與「LINE Pay Money」差別在哪？

兩者都是「電子支付」，其中「iPASS MONEY」隸屬一卡通公司，「LINE Pay Money」則是LINE Pay投資成立的連加電子支付公司。兩者都能儲值、轉帳、到特約通路消費、感應乘車碼搭車，與「全支付」、「街口支付」、「悠遊付」……等電子支付相同。

最大差異在「iPASS MONEY」有獨立的APP，「LINE Pay Money」則嵌在LINE系統中，可視個人習慣選擇。由於12月3日起雙方成為競爭對手，預期將出現大規模的「優惠補貼戰」，消費者可以「通通註冊起來」，把優惠好康「拿好拿滿」。

