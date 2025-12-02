電子支付市場將洗牌 LINE Pay將與一卡通分家
台北市 / 綜合報導
買東西使用電子支付或是要轉帳給親朋好友，有些人會使用LINE Pay，但LINE Pay今年底就會跟一卡通結束合作，雖然存在裡面的錢不會異動，但下個月開始，想要轉帳就要開通LINE Pay自己的新服務，或是下載一卡通iPass MONEY應用程式，怎樣比較方便？
手機點一點，就能在不少店家付款，還能和親朋好友快速轉帳，LINE Pay已經成為許多人生活日常，原本是和一卡通iPass MONEY合作，不過雙方的夥伴關係，今年底即將結束，民眾說：「我是覺得沒有什麼太大差別啦，(因為)我還有LINE Bank在後面，但如果沒有LINE Bank帳戶的，我覺得多少會受到一些影響。」
明(3)日下午3點開始，LINE Pay自家旗下的電子支付LINE Pay Money就會正式上線，明年元旦起想使用LINE好友轉帳功能，必須開通LINE Pay Money帳戶，或者使用一卡通專屬的iPASS MONEY App，原本存在iPASS MONEY的餘額不會異動，如果不想下載iPASS MONEY App，也可以提領到其他銀行帳戶，民眾說：「可以都試試看，(不然)就用Apple Pay。」、「滿麻煩的，如果這麼麻煩我可能就不會想用。」
電子支付市場，未來可能也會重新洗牌，今年9月的使用人數，一卡通以708萬位居第一，其次是街口支付的703萬，再來是全支付的674萬，悠遊卡則是悠遊卡380萬，玉山商業銀行也有315萬，LINE Pay和一卡通iPASS MONEY分家後各具優劣勢，行銷專家胡恒士說：「以LINE Pay來講，它雖然擁有高達1200多萬的會員，但是在交通還是公共事務上面，相對來講比較欠缺，而IPASS MONEY雖然擁有，交通跟公共事務繳費的相關優勢，(但)整個會員數比LINE Pay少太多了。」兵家必爭的電子支付，全新熱戰即將開打。
