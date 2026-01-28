電子支付比例高 新台幣紙鈔該改版？王鴻薇酸只剩政治目的

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將迎來「台灣之美」嶄新主題。國民黨立委王鴻薇對此提出疑問，「這一次新台幣改版，大家覺得周邊朋友有很多人說應該要改版嗎？」她認為答案是沒有，且「當電子支付比例越來越高的時候，還去花大筆錢進行鈔票改版，目的是什麼？唯一目的只剩下政治目的。」

中央銀行27日宣布，新台幣改版將由民眾以網路參與投票，從12種面額主題中凝聚共識，值得注意的是，12種主題沒有政治人物。至於改版要花多少錢？央行發行局長鄧延達說，新版鈔券每張印製成本5元，比當今鈔券成本增加1.5元，要等後續發行量確認後，才能估算改版總成本。央行曾試算新台幣全面改版要花500億元，其中硬幣就占了400億元，此次僅5種紙鈔面額改版，成本可大幅下降。

王鴻薇27日在《新庶民大頭家‬》中談到，改版議題事實上已經談了蠻久，那時候中央銀行比較老實，去年底曾說第一年就要花費大約50億，但不可能在一年就全部舊鈔換掉，大概是逐年汰換，所以最早就一直有一種說法說「起碼要花到500億元」，也因此讓很多人質疑真的要花這麼多錢改版嗎？

王鴻薇也問大家「這一次新台幣改版，大家覺得周邊朋友有很多人說應該要改版嗎？」答案是很少吧、非常少，因通常要改版只有幾因素，而理由最正當就是要進行防偽系統升級，但是必須說現在手上用的新台幣，基本上當時得防偽設計都不錯，這幾年偽鈔並沒這麼多。

因此王鴻薇認為，那唯一要改版理由，就是不再有政治人物，「政治人物一直是民進黨政府心中不敢說的秘密，一直想方設法地不要有政治人物、不要有國民黨的政治人物」，所以說有1主題開放民眾網路票選，她推測其實這才是改版最主要原因。

「該不該改版呢？」王鴻薇續說，如果說有很多偽鈔，要提高防偽技術，是可以同意改版的，但她也說，年輕人現已經都使用電子支付，「當電子支付比例越來越高的時候，還去花大筆錢進行鈔票改版，目的是什麼？唯一目的只剩下政治目的。」

