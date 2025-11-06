電子支付淪詐騙工具 一卡通全支付急聲明

詐騙集團將手伸向電子支付，已有不少民眾受害。近期有不肖份子假借一卡通公司名義寄送「資料更新」郵件通知，用戶點進連結就被盜刷6萬元，還有網友將全支付綁定foodpanda後遭盜用，損失8萬多元。一卡通公司與全支付緊急呼籲用戶認清官方信箱與網址，公司不會主動向會員索取密碼與驗證碼，也請會員不要向任何人提供個資，以免造成財物損失。

一卡通公司電支服務iPASS MONEY將於明(2026)年1月與LINE Pay分手，原本只是電子支付公司間的競爭角力，卻被不肖份子當成行騙工具。近期有民眾上網爆料，詐騙集團假借官方名義，以分手LINE Pay為名目寄送「資料更新」郵件通知，點進連結輸入個資後，竟然被盜刷6萬元，帳戶也被停用。

廣告 廣告

一卡通公司對此發出聲明，iPASS MONEY寄出的Email網域僅有「@i-pass.com.tw」，只要寄件網域非一卡通公司專屬，請立刻忽略並勿點擊任何連結或開啟附檔。一卡通絕對不會主動向會員索取驗證碼、密碼或個人資料，更不會以網頁登入或認證的形式讓用戶操作，若不小心點入不明連結，應立刻停止操作，也不要填寫任何資料。

還有網友在社群平台自曝遭詐經驗，自稱使用全支付綁定foodpanda後，出現20筆不明交易，損失金額逾8萬元。其他網友甚至發文稱「暗網」內有販售全支付使用者的個人資料，暗示全支付資安防護不足，引發會員恐慌。

全支付強調，「暗網銷售個資」並非事實，經查證後發現，暗網上各種個資都是拼湊而成，甚至有簡體字樣，若民眾轉載相關傳聞，可能構成犯罪事實。近日的詐騙案件都是詐團以釣魚網站傳送假連結，引導民眾自行輸入個資，與全支付系統安全無關，請會員務必提高警覺，不要將個資提供給陌生來源。

從歷年詐騙案件來看，最近的「電子支付詐騙」皆為「新主題、老手法」，詐團假借官方名義，以提供優惠或更新系統資訊為由，「釣魚」誘導大眾自行將個資傳送出去。因應之道除了避免點選不明連結、認清官方網址或網域外，以帳戶綁定電子支付時，最好選擇金額在萬元以內的戶頭，避免綁定薪轉戶或存有大筆資金的帳戶，萬一不幸被冒用，損失也不致於太嚴重。

原文出處

延伸閱讀