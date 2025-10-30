電子支付補助遭濫用？議員批政策表面熱實際冷

為推動小型零售業與傳統市場攤商設立電子支付，北市設有分級獎勵補助計畫。（本報資料照片）

為推動台北市成為「電子支付城市」，市府鼓勵小型零售業與傳統市場攤商設立電子支付，並設有分級獎勵補助計畫。不過議員柳采葳指出，政策上路3年，但編列預算及實際成效連年下降，甚至許多店家達標後就不再使用電子支付，形同騙取補助，顯見政策推行「表面熱、實際冷」。北市產發局長陳俊安承諾，會研議獎勵計畫獲補助後的查核機制，不希望有公平上的疑慮。

北市市場處為鼓勵零售市場、夜市攤販、商圈、地下街使用電子支付，2023年開始實施「電子支付獎勵計畫」， 每月獎勵金採分級獎勵方式，當月電子支付交易筆數5至10筆可領1000元、11至50筆可領1500元、51筆以上可領2000元，新申請獎勵金者可獲2000元。

北市議員柳采葳指出，政策上路3年，編列預算及實際成效連年下降，甚至許多店家達標後就不再使用電子支付，形同騙取補助。（張珈瑄攝）

柳采葳說，資料顯示北市攤商電子支付設置率達99.6％，不過市場處管轄的44處市（商）場、17處夜市與4處地下街，雖設有電子支付，卻屢遭民眾反映無法實際使用電子支付或商家拒收，她說和團隊實際走訪也發現很多有申請獎勵的攤商，在達成補助計畫目標後，就把電子支付功能收起來，並沒有真正在使用電子支付，顯示政策成效與實際使用率落差甚大，甚至是騙取市府的補助。

柳采葳表示，2023年市府在獎勵計畫上編列2000萬元，但卻只發出966萬元獎金，執行率不到50％；2024年和2025年改編列1000萬元，但成效還是相當低，2024年執行率只有75％，今年截至10月執行率僅有38％，甚至地下街只有3家申請補助，究竟是推行效果不佳，還是宣傳上窒礙難行。

柳采葳也提及，電子支付設備需要達成正向循環，部分攤商開始使用後，消費者自然會開始使用，進而帶動原先不想使用的攤商，另外獎勵申請只有5月至7月、8月至10月，可以申請，雖然補助計畫誘因不錯，但店家要做生意還要顧慮申請時程，當然會覺得申請上很麻煩。

她建議，市府應檢討現行獎勵制度並調整申請時程、導入線上申請平台、提高獎勵金額與誘因，同時應擴增多元支付系統合作、協助店家設備更新維護，以提升電子支付的實際使用率與便利性。

陳俊安表示，電子支付推動比例逐年有上升，不過在建置和使用率上還有很多需要加強的空間，像是在夜市和某些觀光導向的日市中，消費者使用電子支付意願比較高，但在社區型市場的消費者還是習慣用現金交易，觀光導向跟社區型的市場在使用電子支付的比例上會有不同；另會請市場處研議獎勵計畫獲補助後的查核機制，不希望攤商達成獎勵筆數後，就不再使用電子支付，確實會有公平上的疑慮。

市場處長黃宏光說，部分攤商有使用電子支付，但沒有來申請獎勵計畫，未來會在相關獎勵計畫中宣傳，也會調整申請時間時程；另部分攤商會因為使用電子支付會有額外手續費支出，或是進貨上使用現金，擔心使用電子支付會影響現金流，所以在電子支付使用上偏向保守。

