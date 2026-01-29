電子支付補貼戰再開打 天天主題日狂撒街口券

電子支付狂打優惠戰，緊扣春節消費旺季。街口支付自2月1日起推出「一天一主題」活動，以折扣天天圈住用戶。全支付大打補貼應戰，農曆年前結合全台19大市場送「全點」，綁定指定銀行信用卡回饋衝上25%。LINE Pay Money則啟動好友推薦福利，推薦人數最多的用戶有望入手逾萬點LINE POINTS。

街口支付今(29)日宣布，以「陪伴每一天」為核心，從2月1日起進行「一天一主題」活動，首波設定「週一咖啡、週二旅遊、週三早餐、週四電商、週五TGIF、週末百貨與生活採買」。會員可先在APP活動專區領取主題日街口券，即可在主題日當天到指定店家以街口付款使用，天天都能省荷包。

同時，2月1日起祭出「會員集點任務機制」，用戶在既有的回饋方案外，還能透過達成任務集點，再用點數兌換街口幣。任務內容有繳費、超商消費、Apple服務、主題日交易……等10種，彈性完成其中5項，就能依會員等級領用對應街口幣。任務進度每月重新計算，月月皆可挑戰。

全支付串連全台19大傳統市場與商圈，在年節前釋出好康，用戶完成登錄後，於市場或商圈內指定攤商購物，不限金額均贈20%全點，單筆最高回饋30點，每人最高拿100點。綁定國泰世華、台北富邦、華泰銀行、上海銀行、玉山銀行、聯邦銀行、華南銀行、台新銀行等8家信用卡，最高加碼5%全點；連結國泰世華、將來銀行、華泰銀行帳戶扣款，額外獲得3%全點。

LINE Pay Money致力開拓新會員，即日起至2月12日舉辦限時好友推薦活動。既有會員使用個人推薦連結邀請好友開通LINE Pay Money，每天推薦人數最多的用戶，都能得到5,000點LINE POINTS。活動期間累計推薦最多人的用戶，額外再拿8,888點。也就是說，推薦朋友越多，天天都奪下冠軍，就能在過年前賺到8萬3,888點，價值等於8萬3,888元，幫自己加碼年終獎金。

