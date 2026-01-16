電子支付11月破3500萬 代收付王全支付連5莊

國內電子支付市場穩定成長，規模再度改寫新高。根據金管會最新統計顯示，去(2025)年11月電子支付「代收付」實質交易款項金額達217億元，不僅刷新歷史紀錄，並連續8個月單月突破200億元水準。同時，全體電子支付使用者人數來到3,513萬人，正式站上3,500萬人大關。

11月電支使用人數以一卡通iPASS MONEY的713.4萬人最多，其次為街口支付的710.1萬人，全支付則衝到695.6萬人、逼近700萬人，形成三強鼎立的局面，以其單月增加8~10萬估算，有機會在今(2026)年第1季竄升至首位。

整體代收付金額在10月回落後，11月大舉反彈近10億元至217億元，改寫單月新高。主要是因年底電商雙11促銷、公用事業費用代繳，以及餐飲、交通等日常支付場景使用頻率提升，帶動交易規模回升，成為電子支付業者獲利的關鍵指標。

全支付11月代收付金額為59.43億元，為去年7月起連續5個月坐穩「代收付王」寶座，後來居上的氣勢改變市場排名。而街口支付以58.40億元的些微差距屈居第二，一卡通iPASS MONEY為40.95億元維持第三。前3大業者合計代理收付金額約158.78億元，市占比超過73%，競爭相當激烈，而LINE Pay Money於12月3日上線，未來將衝擊代收付業務的排名。

在儲值業務方面，11月收受儲值款項金額合計300.70億元，睽違3個月後再度跨過300億元關卡，較10月增長5.66億元。一卡通iPASS MONEY以183.81億元持續保有領先地位，市占率超過6成1；街口支付85.41億元，全支付20.60億元，分居二、三名，前3大業者占比逾9成6。

至於小額匯兌業務，11月整體金額為183.82億元，月增額小幅上揚，為支撐帳戶使用頻率與帳戶間資金流動的重要功能。仍由一卡通iPASS MONEY獨大，以133.17億元高居冠軍，占比高達7成2；街口支付為45.07億元、全支付3.79億元，競爭力較為薄弱。

LINE Pay Money加入電子支付戰局，對市場投入震撼彈，而一卡通iPASS MONEY被迫與LINE Pay分手，更將壓縮一卡通各項業務發展，尤其對小額匯兌及儲值的衝擊最深遠。儘管LINE Pay Money開通初期，受限特約通路較少，尚且無法威脅全支付的「代收付王位」，但未來爆發力勢必撼動市場排名。

2025年11月電子支付使用人數TOP 10，如下表：

