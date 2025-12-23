電子支付2026大混戰 4大陣營優劣勢誰贏？

電子支付卡位戰暗潮洶湧，新登場的LINE Pay Money來勢洶洶，全支付則將挑戰「會員數最多」的王者寶座，預期明(2026)年台灣電支版圖將出現大幅變化。而業者也將面臨重重挑戰，像是LINE Pay Money有特約店家換約問題，iPASS MONEY分手LINE Pay後使用率可能大幅滑落，全支付與街口支付爆發網友抵制、信任危機，都為明年「戰況」投下變數。

「LINE Pay Money」電子支付服務在12月3日正式上線，不到70小時會員數就突破百萬人，創下國內電子支付史上最快達到百萬人的紀錄。截至12月中旬，總會員數更來到170萬人，預計今(2025)年底就能衝破200萬人大關，因此被稱為「魔王級電子支付」。

不過，目前全台65萬個LINE Pay特約據點，暫時無法接受LINE Pay Money付款，須待LINE Pay業務團隊一一與店家接觸更換合約，堪稱是一項耗時耗力的大工程，加上會員註冊速度一定會隨時間遞減，若要擠進「電支前段班」還有不少考驗。

一卡通公司「iPASS MONEY」的優勢在「人數」，根據金管會最新數據，統計至10月份，iPASS MONEY的會員數高達710.92萬人，為目前使用人數最多的電支方案。但是明年元旦起，iPASS MONEY將與LINE Pay分家，帳戶匯兌人數將明顯滑落，部分活躍會員可能「跳槽」至LINE Pay Money，如何「留客」成為一卡通公司新年度的重要議題。

「全支付」為台灣電支市場的黑馬，自開業以來，註冊人數與代收付金額不斷攀高，今年10月的每月代收付金額61.80億元為業界最高，會員更多達687.13萬人，有機會在今年底突破700萬關卡，並在明年初擊退街口支付與一卡通公司，奪得「電子支付龍頭」大位。但近期因全聯貨架標籤問題與詐騙事件，在網路上掀起「全支付抵制潮」，須要時間才能慢慢恢復。

曾經的霸主「街口支付」會員數與當月代理收付金額則不斷下墜，近期又因母公司「街口金融科技」與老牌食品廠「泰山」之間出現36億元的股權投資糾紛，讓不少店家「嚇傻」，暫停接受民眾使用街口支付交易。雖然後續風波逐漸平復，但會員的信任感已經不如以往。據了解，「街口之父」胡亦嘉有意在近期回歸，接任街口董座，希望再創往日榮光。

