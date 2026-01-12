電子業加班工時 維持高檔

AI太夯，電子業加班工時維持高檔。主計總處統計，去年11月電子零組件製造業平均加班工時為20.9小時，年增2.8小時，已連29個月擴增；電腦電子光學製品製造業為16.4小時，年增1.6小時，同樣連16月成長。

整體製造業11月平均加班工時為17.4小時，略低於10月的18小時，結束連17月擴增，但與上年同月持平，顯示高科技相關產業加班工時仍處於相對高水準。

若以累計來看，去年1至11月製造業平均加班工時每月17.1小時，創近15年來同期新高；電子零組件製造業平均27.9小時，更寫下1980年以來、近46年同期最高；電腦電子光學製品製造業為15.5小時，與2004年、2005年同期水準相當，同樣維持高檔。

外界關注對等關稅對國內勞動市場影響，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從受僱人數觀察，製造業單月變動幅度不大，多在增加或減少約1,000人之間；若以年增減來看，人數減少的部分仍以傳統產業為主，包含像是塑膠製品、基本金屬、汽車及其零件等行業。

譚文玲表示，從薪資與就業人數觀察來看，產業分化確實存在。電子產業受惠於高科技發展與AI需求暢旺，電子零組件製造業與電腦及相關產品表現較佳，高科技產業表現相對穩健，尤其3C相關產品就業人數仍明顯增加。相較之下，傳統產業仍面臨全球產能過剩問題，就業與薪資表現持續承壓。

