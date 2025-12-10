電子業投資東協大幅成長，台商家數7年增53%！中經院報告揭秘：美中貿易衝突與裴洛西訪台成重要催化劑

中經院與美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）週二（12/9）合作發表《台商在東協投資趨勢調查報告》，時間橫跨2018至2024年，追蹤台商赴東協投資如何受到美中貿易衝突、新冠疫情、前美國眾議院議長裴洛西訪台等三大事件影響。其中，裴洛西訪台促使電子業赴東協投資大增。

投資東協爆發！7年全球企業成長94%，台商家數增53%

「台商海外投資的版圖，正經歷深遠和結構性的調整，」中經院董事長曹添旺表示，觀察到台商在東協國家的總投資額，已超過在中國的投資，並穩定成長，投資業別則從傳統產業轉到高附加價值的電子業。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，此次報告橫跨美中貿易衝突、新冠疫情時期、前美國眾議院議長裴洛西訪台後時期等三大事件，由鄧白氏提供企業數據、中經院團隊進行調查分析研究。完整報告預計年底前公布在院方網站，此次先行提供十大重點發現。

報告其中一項發現是，二〇一八至二四年間，全球企業投資東協家數成長九十四％，台商家數則增加五十三％。

台商投資高度集中在越南泰國，電子業成主力

徐遵慈觀察，全球企業在東協投資分布在越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓六國。

台商投資則高度集中在越南與泰國，兩國的台商家數合計佔約八成，並集中在電腦電子和光學產業。值得注意的是，在裴洛西二二年訪台後，台灣電子業到東協投資顯著增加。

二四年，台商在東協營收達二千六百〇七億美元，佔比最高的並非台商所在最多的越南，而是新加坡（佔四十七點六％），並以金融業為主，而後則是馬來西亞（佔十九點七％）、越南（佔十七％）。

前政委鄧振中呼籲：台商要思考「美國加東南亞」分工模式

與會的前行政院政務委員鄧振中特別關注生產基地的分工，提出「美國加東南亞」的觀點。

曾任經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中指出，美國是重要市場和新興技術發源地，但不見得可容納所有生產製造，建議台商應權衡各國政策及經貿環境，達到更精準規劃及分工。

他也提到，「鄰居還是最重要的」，認為台灣若有任何緊急情況，仍得仰賴東南亞國家協助，過去八年的新南向政策已強化台灣與東南亞的連結，東南亞也不再只是廉價勞力的來源，盼政府持續強化東協布局。

轉型挑戰！供應鏈一夕中斷、勞動權益成新考驗

輪胎製造商建大工業總裁楊銀明指出，早年跟著三陽機車赴海外投資，越南廠已成為獲利最好的廠區，並陸續吸引自行車相關產業投資。

不過他也提醒，先前巨大集團傳出強迫勞動爭議，顯示企業主應留意外籍員工勞動權益、仲介溝通等事宜。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，台商正面臨許多嚴峻挑戰，包括供應鏈可能一夕中斷、監理環境無預警改變、全球經濟環境不確定因素增加等。此次與中經院合作發表報告，展現鄧白氏對台灣的承諾，也希望強化數據驅動、AI模擬分析的決策洞察、支持台商在全球競爭中脫穎而出。

除了上述人員，經濟部、外交部也派許多代表出席。另有與會聽眾提問，台積電頻傳「叛將」出走的影響，以及中國半導體何時會超越台灣？

鮑文安回應，公司不便對中國發表太多評論，但台灣在半導體佔有領頭羊的地位，並與美國政府合作擴大投資。

徐遵慈則透露，近日參與半導體相關活動，與會人士多認為即便台積電有一兩人出走，應不至於產生太大的系統性衝擊；至於半導體產業，全球大概分為中國與非中兩大陣營，台灣應確保在非中體系的地位。





