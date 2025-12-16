電子標籤革命來襲成減碳利器 台供應鏈搶進商機

電子貨架標籤正快速改寫全球零售版圖，這項趨勢從歐洲、日本，一路燒到台灣與美國。超市不只能快速替換價格，還能顯示營養、過敏資訊，並管理即期折扣，提升效率、降低成本與碳排。全球市場預估上看75億美元，台灣電子紙與關鍵IC供應鏈更將迎接新一波成長動能。

貨架上的彩色標籤，除了顯示特價資訊、截止日期，還能同步更新當天的即期品價格，與過去單色的黑白標籤相比，顯得科技感十足。華府自由派智庫經濟學家博恩指出：「電子貨架標籤顯著提升了超市的運營效率。」

這種在歐洲、日本行之有年的電子貨架標籤，近年也開始出現在台灣超市，如今更跨海進軍美國，不少連鎖超市已陸續導入。零售巨頭沃爾瑪更宣布，將在2026年前把旗下2300家分店全面更換成電子標籤，顯示電子標籤即將成為新主流。華府經濟智庫資深研究員韓卓克分析：「這無疑是一個未來數年，仍將保持雙位數成長率的產業。」

歐洲能率先普及電子標籤，主因是更新紙本價格需要大量人力，加上當地最低工資高昂，人力成本遠高於美國，因此推動商家更願意採用這類可即時改價的電子標籤。不只提高效率，上頭還能顯示營養標示、過敏資訊，挪威食品商 Coop 就表示，引進電子標籤後，消費者對產品資訊的滿意度提升了15%。博恩說：「電子標籤在歐洲受歡迎，是因為店內更換價格的人工成本極高，有些國家工會薪資更高，因此比起美國，歐洲更有動力導入這項技術。」

此外，電子標籤不需要印刷紙張，也能減少更換過程的浪費。以台灣業者為例，一年可因此減少將近7000公噸碳排放，更能透過動態調整價格降低食物浪費。德州大學奧斯汀分校副教授斯塔馬托普洛斯指出：「我在歐洲參與的項目中，電子貨架標籤能精準管理即期折扣，在到期前先降價銷售，有效減少食物浪費。」

歐洲業者統計顯示，動態定價可讓食物浪費減少21%，同時提升營收3%。不過，美國國會議員則擔憂，即時調整標價會讓零售業全面進入類似機票、飯店的「動態售價」，可能出現哄抬價格的問題。例如，斯塔馬托普洛斯也提出疑慮：「天氣炎熱時，冰淇淋的價格會不會跟著上漲？」

但專家提醒，零售業高度依賴消費者信任，若價格變動不合理，反而會流失客源。而動態定價也能幫助商家減少損耗。韓卓克說：「如果店裡有數百磅即將過期的香蕉，是要維持原價，讓消費者忽略，最後由員工花時間清掉？還是把價格降到每磅0.10美元促銷？動態定價能減少浪費，也能降低成本。」

去年全球電子標籤市場規模達18.5億美元，預計2033年可望達到75.4億美元。身為全球電子紙重要供應國的台灣，包括電子紙面板與驅動IC製造商，也被看好在這波電子標籤革命中取得關鍵商機。

