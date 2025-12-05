電子權值股陷高檔整理資金轉向金融、生技醫療、航運 尾盤台積電發威拉高指數收最高

權值股在聯發科、鴻海、伺服器上漲帶動撐盤，指數開平走高，尾盤由台積電發威讓指數收最高，指數最後一盤上漲65點，終場收漲185.18點，收在最高27980.89點。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台股今（5日）觀望氣氛濃，指數陷入狹幅震盪，權值股在聯發科、鴻海、伺服器上漲帶動撐盤，指數開平走高，尾盤由台積電發威讓指數收最高，指數最後一盤上漲65點，終場收漲185.18點，收在最高27980.89點，成交量4546.89億元，整周上漲354.41點，周K線連2紅。

廣告 廣告

資金在傳產與電子間快速輪動

觀察5日的盤勢，是「權值股強力護盤、主流電子股快速換手」格局，其中核心主攻是靠台積電強拉尾盤，帶動指數強攻，另外ABF載板三雄表現強勁，矽光子、記憶體等次產業火種再現，顯示資金開始重回科技成長股。不過昨天強勢的散裝航運在今天變成重災區，印證資金在傳產與電子間快速輪動。

類股相對強勢的是食品、機電、玻璃、營建、金融、百貨等，電子部分則是半導體、網通、電子零組件、其他電子等相對有撐。

漲價三雄今日表現，記憶體族群相對較強，由華邦電領軍，大漲近7%，連續拉出第2根紅K棒，創見、南亞科、威剛等也均收紅；被動元件廠國巨（2327）小紅，蜜望實（8043）、華新科（2492）、日電貿（3090）也維持在平盤之上；印刷電路板族群欣興領軍，台玻也強勢反彈，富喬、台光電、金像電也收紅。

三大法人外資持續買超、期貨淨空單續創低

至於三大法人動態部分，外資大額淨買超約368.78億元，也是連續第4日大規模淨買超，單日買超量創下近期新高。本土法人則是互有買賣，投信淨賣超約 4.94億元，維持小額淨賣超，屬良性換股調節；自營商大額淨買超約56.49億元，顯示內資自營商積極作多。整體來看，三大法人今天淨買超約420.33 億元，主要是內外資合力大買，買超金額創下近期新高。

至於在期貨部分，外資淨空單續創低，多頭信心爆棚，外資期貨空單大幅減少，淨空單水位再度創下近期新低，顯示對大盤的避險需求幾乎消失。

大盤驚驚漲近逼28000點

華冠投顧分析師劉烱德表示，本周大盤驚驚漲短多緩步墊高，下週準備加速在創歷史新高；掌握類股輪動節奏，短線鎖定AI/ASIC、被動元、光通訊及散裝航運相關個股。

分析師陳武傑也表示，台股現在是關關難過、關關過，28000點也近在眼前，基本上軋空手結構已進入最激烈的階段，隨著外資回補力道加速，市場趨勢不容質疑，散戶大軍回流時間也不遠了。預期當目前台股價量表現依舊穩定，預估在聯準會降息前夕，整體盤勢可望維持驚驚漲表現。

(原始連結)





更多信傳媒報導

衛福部與醫界達成3大共識：終結「直美」亂象、大外科專科醫師才能上場

李在明要孫正義繼續扮演「國師」 兩人共商南韓要成為全球前三大AI強國

8歲兒踢足球與同學爆爭執 賴瑞隆自責：對孩子們很抱歉

