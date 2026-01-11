電子權值、記憶體怎麼布局？法人最新評析一次看

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] CES 2026 定調 AI、半導體與智慧製造長期趨勢後，資金開始由指數權值股向具備明確成長動能與訂單能見度的個股輪動。近期台股雖處於高檔震盪格局，但從營收表現、製程節點推進到 AI 伺服器、邊緣運算與低軌衛星等應用擴散，可以明確看出產業結構性成長並未改變，反而加速發酵。

在此背景下，市場熱搜焦點不再只是題材，而是能否真正轉化為營收與獲利的公司。以下是國泰證期解析下周市場高度關注的熱搜標的、台股核心權值股，以及漲跌幅變化明顯的個股。

世芯-KY：供應鏈傳出，世芯-KY 為理想汽車開發的 ADAS 晶片已於 2025 年第四季量產，並將於 2026 年放量，隨著客戶自研晶片趨勢由 5 奈米轉向 3 奈米，世芯的技術門檻與護城河進一步擴大，近期股價略有壓回，建議沿著十日線偏多操作。

廣達：12 月營收突破 2,700 億元，年增率高達 94.6%，2025 年累計營收 2.12 兆元，年增率 50.5%，創歷史新高。展望 2026 年，AI 伺服器持續帶來業務成長動能，股價震盪走揚，位於短期均線之上，建議於十日線之上逢低布局。

華通：隨著低軌衛星通訊覆蓋範圍持續擴張，華通作為星鏈（Starlink）主要板材供應商，12 月營收較去年增加 13.1%。衛星通訊與 AI 伺服器 HDI 相關板材推升業績成長，股價創波段高，短期均線多頭排列，建議沿著五日線偏多操作。

台積電：2奈米製程已於 2025 年第四季量產，市場預估將於 2026 年第三季開始貢獻營收。2 奈米製程需求相當強勁，加上先進封裝產能持續吃緊、12 月營收年增逾三成，股價本週再創新高，建議於十日線之上逢低偏多操作。

鴻海：12 月營收達 8,629 億元，年增 31.77%，為歷年同期最高，主因 AI 伺服器拉貨動能強勁。鴻海 AI 機櫃出貨持續放量，即使去年第四季基期高，本季表現將接近過去五年區間上緣。股價本週震盪整理，建議沿月線進行多方布局。

聯發科：CES 2026 發表 Wi‑Fi 8 晶片平台「Filogic 8000 系列」，率先卡位 AI 物聯網與邊緣運算商機。聯發科與 Google 擴展 TPU 晶片合作、Wi‑Fi 8 晶片發表標誌著連網規格升級潮起點，近期股價高檔震盪，建議月線之上逢低布局。

台達電：受益於 CES 展的實體 AI 與智慧工廠題材，台達電的 AI 伺服器電源解決方案再度成為焦點。台達電伺服器電源訂單能見度高，隨著 AI 資料中心電力與散熱需求爆發，業績可望持續成長，建議於十日線之上逢低偏多操作。

玉山金：2025 年稅後純益 342.9 億元，為歷年最高獲利，年增率 31.45%，EPS 為 2.12 元。玉山金去年獲利亮眼，其中來自玉山銀行獲利突破 300 億元，今年持續增設海外營業據點。股價短期震盪拉回，建議於半年線之上逢低布局。

旺宏：12 月營收年增率 44.9%，2025 年累計營收年增率 11.6%。記憶體產業景氣循環已由谷底回升，旺宏在車用市場長期布局，並積極開發 3D NOR Flash，股價短期均線多頭排列，建議沿著五日線偏多操作。

元太：2025 年 12 月營收較去年同期減少 23.3%，去年第四季合併營收季減 32.6%，來到近七季新低、年減幅度 27.5%。元太短期基本面疲弱，近期股價連續下跌，收在所有均線之下，月線站上前維持保守觀望態度。

