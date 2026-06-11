電子煙不等於戒菸替代品！ 善用多元戒菸管道遠離菸害

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





【NOW健康 楊芷晴／台南報導】吸菸不僅危害自身健康，也會增加周遭家人及民眾暴露於二手菸的風險，因此世界各國持續推動菸害防制政策，以降低吸菸及二手菸對健康造成的危害。台南市立安南醫院社區醫學部部長蔡忠紘表示，隨著《菸害防制法》修正上路及各項戒菸資源日趨完善，民眾若有戒菸意願，應善用戒菸門診及相關補助資源，提高戒菸成功率。



電子煙或加熱菸並不安全 每年近3萬人死於吸菸相關疾病



蔡忠紘部長指出，近年來菸害型態已不再侷限於傳統紙菸。不少民眾誤認電子煙或加熱菸危害較低，甚至視為戒菸替代品；但研究顯示，新興菸品產生的氣霧中仍可能含有甲醛、乙醛等有害物質，對心肺功能及整體健康依然具有威脅，並非真正的減害產品。民眾不應因商業宣傳而誤信「新興菸品較安全」的說法。

廣告 廣告



根據世界衛生組織WHO統計，全球每年超過800萬人死於菸害，其中700多萬人因直接使用菸草失去生命，另有約120萬名非吸菸者因長期暴露於二手菸而受害。蔡忠紘部長指出，在台灣，平均每年也有近3萬人死於與吸菸相關疾病，顯示菸害問題已非個人習慣，而是重要的公共健康議題。



為降低菸品對國人健康的威脅，我國《菸害防制法》自2023年3月22日修正施行後，進一步擴大禁菸場所範圍，包括學校、幼兒園、托嬰中心、醫療機構、政府機關、圖書館、博物館、車站、旅館、商場、餐飲場所及3人以上共用室內工作場所等，大多數室內公共場所均已全面禁菸。



英國正推動「無菸世代」政策 盼從源頭減少年輕人碰菸品



WHO近年亦持續關注菸草及尼古丁產品對青少年族群的影響，像英國正推動「無菸世代」政策，希望從源頭減少年輕人接觸菸品的機會。其他國家則透過擴大禁菸區、加強警示標示及限制新型菸品等方式，降低吸菸率及二手菸危害，顯示打造無菸環境已成為全球共同努力的目標。



蔡忠紘部長呼籲，維護無菸生活可從日常做起，包括不在禁菸場所吸菸、不使用電子煙等新興菸品，並主動保護兒童及家人遠離菸害。他並表示，對於有戒菸意願的民眾，目前在門診、住院、急診或社區藥局，皆可獲得專業戒菸服務與諮詢，政府亦提供戒菸藥物治療補助，協助減輕經濟負擔。



菸害防制不只是法令規範，更是守護自身及家人健康的重要行動。少一點菸害、多一點清新空氣，不僅能降低疾病風險，也能為下一代打造更健康、安全的生活環境。



❤【NOW健康】關心您：吸菸有害健康！戒菸可減少健康危害！



# 首圖來源／安南醫院提供



更多NOW健康報導

▸乾癬不容忽視 嚴重致關節變形！中醫藥浴療程內外兼顧

▸「壓力型失眠」大腦停不下來 中醫揭三種體質對症治療