電子煙吸嘴微生物孳生 研究：菌數為馬桶墊3千倍

英國獨立實驗室BioLabTests針對電子煙進行細菌採樣，發現電子煙在開封使用2至3天後，吸嘴上的微生物迅速生長，使用第3天的電子煙吸嘴，其細菌與真菌數達到15萬菌落形成單位（CFUs），是公共廁所馬桶墊數量（每平方英吋50CFUs）的3000倍，也是實驗室可測得的最大值。

微生物學家安柏夫（Reynold Mpofu）表示，實驗室發現吸嘴是電子煙最髒的部分，但考量到人類口腔寄生約700種細菌，這樣的結果並不令人訝異。除了吸嘴，電子煙主體也孳生眾多細菌與真菌，數值也接近實驗室檢測值上限。

研究指出，電子煙上的微生物常見於人類皮膚與周圍環境，可能來自於手與物體表面，其微生物包括常見於泥土與空氣中的芽孢桿菌 、會致病的大腸桿菌、會引發呼吸道刺激的酵母與黴菌及可能造成感染的葡萄球菌、腸球菌。

據英國國家統計局數據，英國電子煙成年使用者數在2024年達到540萬人，首度超過使用香菸人數（490萬人）。

世界衛生組織（WHO）指出，電子煙與香菸都含有具高度成癮性、有害健康的尼古丁，兒童和青少年攝取尼古丁會對大腦發育產生負面影響，可能導致學習障礙、焦慮症；孕婦接觸尼古丁，也會造成胎兒發育不良。

電子煙在台灣也不合法，《菸害防制法》第15條禁止任何人製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子煙或組合元件，違者最重可能被罰5000萬元。