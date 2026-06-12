電子煙成毒品溫床？醫揭抓毒駕盲點：禁了一個依托咪酯，還有下一個

近期台灣使用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯人數大增，引發多起毒駕事故。對此，精神科醫師沈政男在個人YouTube頻道中指出，目前依托咪酯的濫用侷限於東亞年輕人，為年輕人電子煙次文化的併發症。若在藥效未完全退去時開車便形成毒駕，目前政府面對毒駕採取的策略與酒駕防治類似，出動大規模警察取締，抓到後予以嚴懲，此舉可部分遏止毒駕，但一定程度後會遇到瓶頸，此時反毒工作就需介入，而反毒要達到成果，遠比交通安全促進和毒駕防治困難許多。

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沈政男說明，依托咪酯在藥理學呈現的臨床作用和安眠藥類似，從吸食到產生鎮靜效果僅需數分鐘，但殘餘的精神恍惚效果可能持續2到3個小時。使用者若未控制好濃度，會產生腎上腺皮質抑制和肌肉震顫的副作用，再加上吸食後意識不清，便會如同喪屍一般。

​ 沈政男： 電子煙衍生的毒品濫用併發症會越來越棘手 ​



沈政男解釋，依托咪酯粉末加入電子煙油後便會溶解，電子煙油的介質為丙二醇，親水又親油，可溶解安非他命、海洛因等許多毒品，因此未來電子煙管制會是一個大問題。因為就算能管制依托咪酯，不見得能管制其他會溶解在電子煙油的毒品，電子煙衍生的毒品濫用併發症未來會越來越棘手。

沈政男表示，目前喪屍煙彈在台灣已經造成恐慌，台灣的依托咪酯濫用現象開始於2、3年前，最早2023年9月首度驗出和查獲依托咪酯濫用，2024年7月首次破獲大型分裝廠，而同月發生的重大毒駕殉職悲劇，開始引起大眾關注，近1、2年來相關新聞報導越來越多，尤其近幾個月幾乎成為社會恐慌的現象。

沈政男指出，毒駕受到重視後，路邊臨檢和肇事時的檢查增加，毒駕查獲便大幅攀升，2026年1月到4月共查獲毒駕4725件，其中約70.06%為安非他命，21.88%為K他命，依托咪酯則為16.73%位列第3，反映了目前毒品盛行率的濫用狀況，依托咪酯在短期內上升到如今程度，可見其後來居上的趨勢。有人認為依托咪酯的毒駕案件今年增加了200倍，有此觀感的主因是先前依托咪酯濫用程度不高，檢測也較少，現在的數字才會相當驚人，實際上毒駕目前最主要的問題仍是安非他命。​

沈政男說明，吸食依托咪酯毒駕造成的車禍景象相當誇張，因為使用者吸食依托咪酯後會產生鎮靜解離效果，藥效雖然幾分鐘便消失，但造成的精神恍惚效果會持續更久，此時若認為已恢復便駕車，使用者注意力未恢復到原來清醒的狀況，便容易肇事。且因依托咪酯半衰期短，臨檢時可能已無法檢驗。

​ 沈政男： 肇事曲線無法繼續下降， 需從醫療角度介入反毒 ​



沈政男認為，依托咪酯濫用為嚴重的社會現象，問題是交通安全促進與大規模反毒的目標和範圍不同，困難度也不同。目前政府防治毒駕將比照酒駕，警察路邊大規模臨檢，抓到後嚴懲，此舉當然會有一定成效，但傷亡、車禍、肇事的曲線下降到一定程度將無法繼續下降，靠嚴查和嚴懲對已成癮的毒品使用者並無效，此時需要從醫療角度介入反毒。許多人毒駕是因為他們以為自己已恢復，但其實藥效仍在持續，因此要廣泛宣導，告知大眾使用這類藥品後，需要相隔多長時間才能駕車。而在毒駕防治中，不同毒品作用不同，例如安非他命是一種中樞神經興奮劑，使用後開車會較亢奮導致魯莽駕駛，K他命和依托咪酯則會導致神情恍惚，警醒程度降低。目前毒品濫用狀況還不到大規模，所以毒駕的嚴重性從死傷規模來看，仍舊遠不如酒駕，現在政府打算嚴抓和嚴懲，需付出大量警力和獄政成本。

沈政男提到，有部分人認為應將依托咪酯改列一級毒品，但此舉可能混淆毒品危害程度的概念，因為毒品是由成癮性分級，這會使人混淆依托咪酯的成癮性與海洛因相同，藥理學上並非如此，且改列一級毒品後，依托咪酯取得成本將升高，可能助長犯罪。此外，若使用者被貼上一級毒品使用者標籤，未來求職和社會地位都會受影響，不利於反毒和毒癮戒治。依托咪酯不會是第一個電子煙油併發的毒品濫用，圍堵了依托咪酯也會有下一個電子煙毒品，因此建議政府開放電子煙，化暗為明方便管理電子煙毒品現象。

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