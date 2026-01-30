電子發票中獎了？主持人收信誤踩詐騙陷阱！ 3分鐘幾萬元飛了

很多人都會把電子發票存入載具，有詐騙集團就把歪腦筋動到電子發票上，誆稱中獎要求填帳號密碼，騙取財物。（示意圖，資料照）

電子發票載具日漸盛行，近日統一發票公布中獎號碼，許多民眾只要打開App就能看到是否中獎。然而知名廣播DJ主持人歐馬克在臉書分享，他收到一封通知自己電子發票中獎的信件，他依照上面指示輸入帳號密碼，怎料竟是詐騙集團的圈套，讓他在短短3分鐘內就盜刷數萬元！

歐馬克在臉書發文坦言，自己被詐騙了。他細說事發經過，他收到一封電子郵件，告訴他電子發票中獎了，他很開心點開信上的連結，進到一個「是電子發票整合服務平台」，他沒有多留意，就按照上面指示輸入密碼，進到下一個畫面是交易及綁卡驗證服務，要求他輸入OTP密碼，未料他才剛輸入完，就立刻被扣款好幾筆瑞典克朗。

歐馬克不禁感嘆，詐騙集團僅靠簡單的系統能容易賺錢。他馬上先打電話給發卡銀行、凍結卡片，說明自己被詐騙，隔天要再去警局一趟，之後再由銀行的詐騙小組接手負責處理。

哪些地方可以注意？ 他嘆「很多地方可以清醒」

他提醒大家，應該要注意郵件的寄件人網址，其實寄件人的網址一看就非常可疑，只是他沒有留心。而這個假的電子發票整合服務平台在他按下「忘記密碼」的時候網頁當機了，他這時就應該有第二層的警覺心了；當對方要求綁定信用卡時，第一次的OTP認證沒過，他竟然自己把四位數認證碼的前面多加兩個零，就通過認證了，「然後就被扣款了，真的太蠢了！」

之後的頁面還是會要求繼續認證，若繼續操作就會被一筆一筆的扣款，收到簡訊的時候也要注意，一般認證頂多只會扣你1元或美金1元（約台幣31元），但這次他被扣款是瑞典克朗5千多、7千多（約台幣7千多至1萬多）。

歐馬克也懊悔，整個過程其實有很多可以清醒的時刻，可是自己的警覺心沒有拉起來，只想著要一關一關地過關。他和大家分享這個詐騙手法，一時不察就中招了，尤其最近統一發票中獎公布，一時腦霧就會以為自己的電子發票中獎了，「務必分享給你所有的朋友，一切都發生在三分鐘內，幾萬元就這樣不見了，想到自己搞到自己要去跑流程就覺得麻煩。」

