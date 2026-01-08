電子發票別丟回收！最高罰6千 環保局：感熱紙都是垃圾

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

許多民眾在清理未中獎發票時，常直覺認為電子發票等同紙類，將其投入資源回收桶。但環保局提醒，這其實是錯誤做法，目前市面上最常見的電子發票屬於感熱紙材質，為了達到防水、防油與防熱效果，紙材中含有多種化學塗層與塑膠覆膜，可回收再利用的比率極低，因此被歸類為一般垃圾，應直接丟入垃圾桶。

電子發票屬於感熱紙材質，含有多種化學塗層與塑膠覆膜，被歸類為一般垃圾，應直接丟入垃圾桶。（圖／翻攝自南投縣環保署臉書）

環保署解釋，感熱紙在再生紙製造過程中，塗佈層受熱會產生斑點，嚴重影響再生紙品質，加上回收處理成本過高，缺乏再利用價值，僅能進行能源回收。除了電子發票外，其他如護貝紙、蠟紙、防油紙及受油漬污染的廢紙，也都不可混入回收廢紙中。若民眾未依規定正確處理廢棄物，則可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰鍰。

至於傳統長條狀的紙本發票，其印刷原理不同，雖然對環境仍有負擔，但目前仍被歸類為可回收紙類。不過，環保單位建議，最理想的作法是使用手機載具及雲端發票，從源頭減少紙張浪費。正確區分廢棄物種類不僅能提升回收效率，也能避免因不慎違規而面臨罰款風險。



