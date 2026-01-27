電子發票存載具一年沒中獎！他發現LINE Pay弄錯「1件事」

114年11月、12月統一發票中獎號碼於25日開出，一名經常使用LINE Pay付款並搭配電子發票載具的網友，在社群平台Threads發文表示，自己掃了一整年的電子發票載具，卻從未中過任何獎項。經過仔細檢查後，他驚訝發現手機條碼載具的第一個英文字母輸入錯誤，將P打成Q，導致發票根本沒有正確登錄到自己的載具中。

該網友自嘲表示，「難怪我這一年都沒有中過獎」，並提醒其他使用者務必檢查載具設定，因為LINE Pay沒有防呆機制，而他就是那個「呆瓜」。他也幽默地表示，希望能找到那位擁有Q開頭載具的陌生人，想知道對方是否因此中獎。

貼文曝光後引發熱烈討論。有網友指出，其實可以在消費後檢查發票是否正確登錄，最快當天、最慢兩天就會進入系統。不過原PO解釋，由於信用卡綁定正確載具，而LINE Pay綁定錯誤載具，因此忽略了這項檢查動作。也有網友開玩笑表示，不知道Q開頭載具的持有人，這一年是否對突然增加的交易紀錄感到困惑。

針對此事件，LINE Pay官方說明，在設定電子發票手機條碼載具前，使用者須先至財政部電子發票整合服務平台申請專屬手機條碼。設定步驟為：在LINE Pay主頁點選「我的條碼」，再點選畫面上方的「電子發票」，手動輸入手機條碼載具「/」後的7碼數字，系統會自動帶入前面的斜線，最後點選儲存即可。

LINE Pay特別強調，雖然系統會驗證用戶輸入的手機條碼載具是否與財政部資料庫相同，驗證錯誤將要求重新輸入，但該驗證功能僅能比對載具號碼是否存在，無法驗證是否為用戶本人申請的手機條碼載具。因此呼籲使用者務必確認輸入的載具號碼是否為自行申請。

官方也提醒，輸入載具時不要使用手機的自動填入功能，可能導致無法點選儲存按鈕。建議使用者在設定完成後，應該在消費後檢查發票是否正確登錄，避免類似情況發生。

此事件也提醒民眾，在使用電子發票載具時應更加謹慎，避免因輸入錯誤而錯失中獎機會，或將發票資料誤存入他人載具中。

