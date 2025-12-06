電子發票平台19日18時起維修「18小時不能兌獎」 影響範圍一次看

財政部電子發票整合服務平台為了執行升級維護作業，將於12月19日18時起至20日中午12時暫停多項服務。（示意圖／報系資料照）

財政部電子發票整合服務平台為了執行升級維護作業，將於12月19日18時起至20日中午12時暫停多項服務，但不影響民眾消費以手機條碼及其他載具索取雲端發票。若民眾有任何問題，可致電平台客服。

財政部電子發票整合服務平台（https://gov.tw/DY8）公告，為了執行服務升級維護作業的暫停及恢復服務時程資訊，時間訂於12月19日18時起至20日中午12時，維修作業期間將暫停各分眾（營業人、消費者、專業代理人、受捐贈機關或團體及政府機關）使用平台服務。

另外提醒營業人評估收銀機系統(POS)本年11-12月電子發票字軌號碼數量，若有不足，務必於本年12月18日前向所在地國稅局申請，並於本年12月19日下午4時前在平台完成電子發票字軌號碼取號；然而在平台停止服務期間，營業人端POS仍可照常開立電子發票，不影響民眾購物消費索取發票。待平台恢復服務後，請確認發票相關應用服務。

暫時停止服務項目如下：

一、消費者

※不影響民眾以手機條碼及其他載具索取雲端發票

1.本平台與統一發票兌獎APP之雲端發票查詢、歸戶、捐贈發票與手機條碼申請等服務

2.超商多媒體服務機（如ibon、FamiPort、OKgo及Life-ET）雲端發票服務

3.各領獎據點兌領統一發票中獎獎金

二、營業人

1.電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票

2.本平台開立、接收電子發票等所有服務

3.會員載具平臺與本平台連線服務

4.API介接發票相關服務

三、其他分眾使用者

暫停使用平台各項服務。

財政部表示，平台服務升級維護期間，造成不便，敬請見諒。若有任何問題，請致電客服專線0800-521-988，客服人員將竭誠為您服務。

