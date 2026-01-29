電子發票掃描對獎出包！苦主驚：會不會錯過千萬大獎

114年11、12月期統一發票日前開獎，不少民眾急忙拿出保存的發票對獎，但一位網友掃描電子發票時，發現APP一直把某張114年11、12月的發票，掃成113年3、4月的過期發票，猜測可能是QR Code模糊導致出錯，提醒其他人對獎時要多注意，也讓他開玩笑說先前錯過千萬大獎的人搞不好就是他。

一名網友昨（28）日在Threads貼出一段影片，只見他正拿著手機掃描電子發票對獎，但其中一張發票的掃描結果卻怪怪的，因為該張發票明明是114年11、12月的發票，但APP不知道為什麼一直掃成113年3、4月的發票，連發票號碼都錯誤。

原PO說，過去掃描對獎的時候，只要顯示未中獎他就會直接跳過，結果這次多看一眼，剛好發現APP出包，驚呼「會不會之前一直報千萬獎金無人領的就是我！」

其他網友說「其實APP有閃一下正確的月份跟號碼耶」、「連期別都是錯的，很誇張欸」、「我是自己先對一遍，然後再用APP快速確認一次」、「直接對後3碼其實很快，而且大部分都不會中」。

引起討論後，原PO補充他使用的是一款名為「雲端發票」的APP，應用程式商店上有超過100萬次下載，平常都很好用，只有這一次出包的經驗，猜測應該是QR Code造成掃描結果不正確；該款APP的小編也現身留言區，親自回應「選你正解」。

