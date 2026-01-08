電子發票沒中別亂丟！環保局：丟錯最高罰6千元
電子發票的正確處理方式引發民眾關注。根據環保單位說明，目前普遍使用的電子發票，其材質為感熱紙，透過多種化學塗層合成，具備防水、防油、防熱等特性，但可回收再利用比率極低。
南投縣環保局在官方平台明確表示，這類感熱紙電子發票因含有特殊塗佈層，無法與一般廢紙一同回收處理。民眾對獎後若發現未中獎，應將電子發票丟棄至一般垃圾桶，而非資源回收桶。
環保署進一步解釋，紙張若含有塑膠覆膜、塑膠光面、複寫紙、護貝、離心紙、蠟紙或其他合成材質，以及受油漬污染的紙類，即使含有紙張成分，仍不得混入可回收廢紙類別。電子發票正屬於此類不可回收的特殊紙材。
技術層面而言，感熱紙若進入一般再生紙製程，其塗佈層會因受熱產生斑點，嚴重影響再生紙品質。加上製程成本考量及缺乏回收再利用價值，目前僅能進行能源回收處理。
相對於電子發票，傳統長條狀紙本發票採用熱碳帶印刷技術，將文字印在一般紙張上。雖然熱碳帶本身屬於塑膠材質，對環境造成一定負擔，但整體仍歸類為可回收紙類，民眾可依規定進行紙類回收。
環保單位建議，最環保的作法是將發票存入手機載具或悠遊卡、icash等電子載具，從源頭減少紙張使用。此舉不僅便於對獎，更能有效降低環境負擔。
值得注意的是，若民眾未依規定正確分類處理廢棄物，根據廢棄物清理法第12條規定，將處以新台幣1200元至6000元罰款。環保局呼籲民眾務必正確分類，電子發票應丟入一般垃圾，傳統紙本發票則可進行紙類回收，共同維護環境品質。
其他人也在看
一堆人常犯！「電子發票」丟錯恐挨罰6000元 環保局揭背後關鍵主因
繼衛生紙外包裝塑膠袋要回收外，近日環保單位也特別提醒，民眾對完的電子發票證明聯，因材質特殊，若分類錯誤，不僅不環保，還可能觸法受罰，最高恐挨罰6000元。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 2
廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…
生活中心／饒婉馨報導台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 20
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流
今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
逛壽山動物園被獼猴搶飲料 遊客違規"怒巴牠頭"
南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導有遊客到壽山動物園遊玩，不過卻遭到獼猴搶飲料，一氣之下，竟動手從猴子的頭上打下去，目前台灣獼猴是野生動物保育法理列管的一般野生動物，依據規定不得騷擾、虐待，否則可能違規，對此，農業局說單看影片，不會決定是否開罰，將交由動物園釐清狀況。兩隻獼猴搶飲料，其中一隻遭人類巴頭。（圖／翻攝畫面）一隻獼猴朝著遊客往前走，嚇得她退後好幾步，下一秒，另一隻獼猴也衝了過來，只見一杯飲料直接落入他們手中。聲源：現場民眾：「啊啊啊。」搶輸的這一隻站在原地痴痴的望著，另一名遊客疑似嚇壞了，直接伸手從猴子頭上打下去。現場民眾鞭打獼猴邊狂唸五個字的髒話，被打的獼猴趕緊逃走，搶贏的則直接開喝，事發就在高雄壽山動物園，有民眾認為這樣的動作是正當防衛，但也有人認為，台灣獼猴是野生動物保育法列管的一般類野生動物，動手打就是不對。民眾：「這樣行為不好啦，因為牠自然的野生動物，牠搶東西一定會啦。」民眾：「緊張的時候可能就會下意識的想要打回去吧，雖然是超過，可是如果猴子現在打了我兒子一巴掌，我一定也會打回去。」壽山動物園股長李建和：「台灣獼猴基本上牠還是野生動物，牠還是受動保法跟野生動物保育法的保護，那所以我們都是以不騷擾不虐待為原則，不主動去攻擊野生動物這個是一個原則啦。」獼猴若爬到身上，可以冷靜往前走讓牠自動跳下來。（圖／民眾提供）透過另一段影片來看，若獼猴爬到人類身上想搶時，其實只要慢慢的往前走幾步路，猴子就會自己下來。台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟：「那飲料它也是食物的一種，所以獼猴看到牠自然就會想要喝想要拿，那如果猴子不小心跳到你身上要拿東西的時候，請你把背包往前背，然後往前走牠就會自動下車了。」農業局說，根據網路影片，沒辦法確認整起事件起因，因此並沒有說明遊客的行為是否會開罰，強調將由動物園釐清。原文出處：逛壽山動物園被獼猴搶飲料 遊客違規"怒巴牠頭" 更多民視新聞報導OL早餐不吃麵包改吃蛋！3個月脂肪肝神奇消失門窗沒鎖下場慘! 中山大學宿舍半夜被獼猴洗劫壽山動物園"獼猴大鬧" 行搶嬰兒車.行李車遊客困擾民視影音 ・ 1 天前 ・ 10
未中獎發票很多人都丟錯！「這1種」千萬別回收 不環保還汙染環境
每逢奇數月25日都是民眾發票對獎的日子，沒中獎的發票多半丟棄紙類回收桶，但對獎後未中獎的發票證明聯可以回收嗎？ 電子發票證明聯不能回收 原因在「感熱紙材質」 南投縣政府環境保護局指出，電子發票紙張材質為感熱紙，由許多化學塗層合成紙材製成，會影響再製紙漿品質，請丟棄至一般垃圾。 為何感熱紙能作為紙本資料印製用途？ 環境部化學物質管理署解釋，關鍵在於它表層有固態的染劑與合適的基質，屬於熒烷類的隱色染料以及磷酸正十八酯，感熱紙上的基質遇熱到其溶點時，染劑會與酸性物質反應而產生顏色，市面上感熱紙多半是顯示為黑色為主，遇熱印製完成後，接觸到空氣冷卻，表層的染劑呈現亞穩定狀態可以呈現我們的交易資料作為憑證，但不適合長期保存，因為染劑的顏色會隨時間而褪去。 傳統長條紙本發票屬紙類 但也暗藏環境負擔 至於長條狀的傳統紙本發票為紙類，屬可回收物品。其是用熱碳帶將文字呈現出來，但這些熱碳帶都是塑膠，對環境也會造成污染！更環保的方法就是使用電子載具，盡量利用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票內容，可以減少垃圾量並省下對獎時間。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀：常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團壓境！今最低溫探5.8度 專家：會冷一整週
強烈冷氣團發威！今（7）日清晨各地非常寒冷，最低溫在金門5.8度，而本島最低溫在新北石碇8.4度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，由於加上陣風，體感溫度會更低，務必多加禦寒保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
明後天西半部日夜溫差大 1/10另一波冷氣團再度南下
今（8）日天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地清晨寒冷。氣象專家林得恩提醒，「明日白天起至後天，西半部日夜溫差最大」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰
淑麗氣象／17縣市低溫特報！連凍3天成今冬最大挑戰EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團接力報到 西部低溫10度以下
受強烈冷氣團影響，昨清晨最低溫出現在金門金城8.5度，本島則是新北石碇8.4度。氣象署提醒，今日全天偏冷，尤其北台灣一整天15度以下，9、10日冷空氣減弱，白日回溫，但夜間、清晨冷，日夜溫差大，至10日前，西半部及宜蘭需留意最低溫僅10至12度，11日又一波冷氣團南下，北台灣白天高溫下降，但12日冷氣團減弱，各地溫度將回升。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度
今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
合歡山松雪樓白雪紛飛！ 玉山塔塔加楓葉雪景同框｜#鏡新聞
今天（12/8）清晨全台多縣市跌破10度，最低溫在雲林古坑，下探6.7度，氣象署指出，冷空氣將持續影響到週一，明天（12/9）清晨甚至有機會降至5度以下，挑戰入冬新低，冷氣團發威，高山率先披上銀白色外衣，合歡山松雪樓外，白雪紛飛，積雪隨寒風捲起，玉山塔塔加也迎來降雪，樹梢與楓葉同框，美不勝收。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明起日夜溫差飆12度！全台低溫警戒區域曝光
冷空氣持續影響，今日清晨最低溫發生在雲林古坑6.7度，上午阿里山氣象站還觀測到下雪，氣象署表示，北至南1500公尺至2000公尺山區若有水氣通過將下雪及霰，也提醒明起至周六留意日夜溫差至少8度，甚至12度，冷空氣影響持續到下周一清晨，下周一白天溫度將逐漸回升，但仍要留意日夜溫差大。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
清晨最低溫8.4度！強烈大陸冷氣團影響 今17縣市低溫特報
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏8.4度。氣象署表示，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，17縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 3
台灣不必再費心思推動加入聯合國＆WHO？！川普簽署公告：美國「退出」66個國際組織
針對川普宣布美國退出66個國際組織，台灣也有不少人倡議，政府不必再費心思推動加入聯合國、WHO等組織，應「跟著美國走」...放言 Fount Media ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
還沒冷完！急凍到週末「下探5度」 挑戰入冬首波寒流
今天(7日)受到強烈大陸冷氣團影響，清晨各地普遍低溫。氣象專家吳德榮指出，明(8)日至週六(10日)清晨因輻射冷卻效應，有再創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
新北8.4度！17縣市低溫特報 恐跌破5度成首波寒流
新北市石碇區為本島最低溫8.4度！中央氣象署對17縣市發布低溫特報、16縣市陸上強風特報，氣象專家吳德榮指出，明日至週六清晨強冷空氣壟罩，逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫、降至5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1