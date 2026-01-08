電子發票沒中別亂丟！環保局：丟錯最高罰6千元

電子發票的正確處理方式引發民眾關注。根據環保單位說明，目前普遍使用的電子發票，其材質為感熱紙，透過多種化學塗層合成，具備防水、防油、防熱等特性，但可回收再利用比率極低。

南投縣環保局在官方平台明確表示，這類感熱紙電子發票因含有特殊塗佈層，無法與一般廢紙一同回收處理。民眾對獎後若發現未中獎，應將電子發票丟棄至一般垃圾桶，而非資源回收桶。

環保署進一步解釋，紙張若含有塑膠覆膜、塑膠光面、複寫紙、護貝、離心紙、蠟紙或其他合成材質，以及受油漬污染的紙類，即使含有紙張成分，仍不得混入可回收廢紙類別。電子發票正屬於此類不可回收的特殊紙材。

廣告 廣告

技術層面而言，感熱紙若進入一般再生紙製程，其塗佈層會因受熱產生斑點，嚴重影響再生紙品質。加上製程成本考量及缺乏回收再利用價值，目前僅能進行能源回收處理。

相對於電子發票，傳統長條狀紙本發票採用熱碳帶印刷技術，將文字印在一般紙張上。雖然熱碳帶本身屬於塑膠材質，對環境造成一定負擔，但整體仍歸類為可回收紙類，民眾可依規定進行紙類回收。

環保單位建議，最環保的作法是將發票存入手機載具或悠遊卡、icash等電子載具，從源頭減少紙張使用。此舉不僅便於對獎，更能有效降低環境負擔。

值得注意的是，若民眾未依規定正確分類處理廢棄物，根據廢棄物清理法第12條規定，將處以新台幣1200元至6000元罰款。環保局呼籲民眾務必正確分類，電子發票應丟入一般垃圾，傳統紙本發票則可進行紙類回收，共同維護環境品質。

更多品觀點報導

嘉義縣垃圾車華麗變身 在地彩繪打造行動環保新風貌

北市精華區國宅淪垃圾堆！樓梯間塞爆廢棄物外送員拒送

