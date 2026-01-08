「電子發票」沒中獎丟一般垃圾 環保局：亂丟最高罰6千

民眾消費後拿到的發票若沒中獎，該如何正確丟棄？南投縣政府環保局提醒，若未依規定處理，最高可依《廢棄物清理法》第12條開罰新台幣6000元。關鍵在於發票材質不同，處理方式也有差異。

電子發票必須丟入一般垃圾。（示意圖／中天新聞）

常見的電子發票材質屬於感熱紙，必須丟入一般垃圾。環保局解釋，這類紙張為達到防水、防油、防熱、防塑等功能，製作過程中添加多層化學塗層，幾乎無法回收再利用。對完獎後若未中獎，應直接當作一般垃圾處理。

相較之下，傳統長條狀紙本發票的處理方式完全不同。這類發票雖然使用熱碳帶印製文字，碳帶成分為塑膠會造成環境污染，但整體仍可歸類為可回收紙類。

廣告 廣告

環境部曾針對感熱紙特性說明，由於包含隱色染料層、顯色劑、敏化劑、穩定劑等多種塗層，現有回收技術難以將其分離至純紙張纖維。除電子發票外，ATM提款單、彩券、銀行等候號碼牌等同樣採用感熱紙材質，均不得當成紙類回收。

環保局呼籲，民眾可改用手機載具、悠遊卡、ICASH等電子載具儲存發票，不僅能減少垃圾產生，還能節省對獎時間，是更環保的選擇。

延伸閱讀

越晚越冷！17縣市低溫特報 今晚明晨探10度以下

拼多多、淘寶夾擊！網列「蝦皮4優勢」：很難取代

人工生殖法今審查「代孕再成焦點」 婦團籲：不可打包協商！