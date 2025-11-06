電子股回神走高！台股閃站28000點關卡

▲台北股市今（6）日午盤上漲236.51點或0.85%，來到27953.57點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 小非農ADP報告顯示，上月私營部門的就業增長恢復，投資人同時關注對川普關稅案與聯邦政府關稅審理，美國股市週三回神走高，四大指數全數收紅，帶動台北股市今（6）日開盤上漲189.38點、來到27906.44點，盤中買盤強勁，一度衝上28000點關卡，來到28061.53點，可惜沒有站穩，午盤上漲236.51點或0.85%，來到27953.57點，5日、10日線得而復失。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.72點、來到259.83點，午盤上漲2.67點或1.03%，來到261.78點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：旺宏、南亞科、力積電、富喬、中石化；午盤個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、世芯-KY、創意、鴻海。

權值股全數走高，權王台積電以1470元盤上開出，上漲10元，盤中最高一度來到1480元，午盤上漲15元或1.03%，來到1475元，成功站上月線關卡；鴻海早盤一度走弱翻黑，不過在買單挹注下翻紅，最高一度來到250.5元，午盤上漲1.5元或0.61%，來到248.5元。

今日午盤表現最強勁的族群是油電燃氣股，類股指數上漲逾4%，其中由台塑化領軍，午盤上漲逾4%，欣高上漲逾1%；同樣帶動台塑集團股走高，福懋科上漲逾6%，南亞科上漲逾5%，福懋上漲逾2%，南亞、台化上漲逾1%。

PCB概念股也持續走高，同泰、榮科攻上漲停板，鉅橡、聯致上漲逾8%，精成科上漲逾7%，泰鼎-KY上漲逾4%。

記憶體族群也爆量走高，旺宏攻上漲停價34.2元，南亞科上漲逾5%，成交值擠下台積電位居午盤冠軍，華邦電則是進入分盤交易，午盤上漲逾4%。

