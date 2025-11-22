電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多

財經中心／彭淇昀報導

最近電子股從高檔回落，而沉寂很久的「製鞋產業」有望迎來復甦。對此，不敗教主陳重銘指出，未來製鞋族群將迎來「3大利多」，包括品牌客戶庫存維持低檔、2026年世足賽備貨需求、智慧製造降低成本，讓相關概念股鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）逆勢上漲。

「不敗教主」陳重銘表示，最近電子股從高檔回落，而沉寂很久的「製鞋產業」有望迎來復甦，未來有3大利多。（示意圖／翻攝自PEXELS ）

陳重銘在臉書發文表示，最近電子股從高檔回落，而沉寂很久的「製鞋產業」有望迎來復甦，未來有3大利多，包括「品牌客戶庫存維持低檔，未來有機會開始補庫存」、「2026年世界盃足球賽等大型賽事，帶動備貨需求」、「智慧製造導入有利於降低生產成本」。

廣告 廣告

陳重銘根據當天盤勢指出，「相關概念股鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）非常抗跌，還逆勢上漲」，至於是否來得及布局？他表示，目前顯示全部都低於合理價，甚至有些是便宜價，因此值得注意。

更多三立新聞網報導

撐不住了！中部建商結束13年營運 房子蓋一半慘遭法拍

天福星來了！「4生肖」通往財運大門 肖豬獲意外之財

花159萬買一幅畫！他45年後賣出「飆破17億」 刷新女性藝術家拍賣紀錄

又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣

