電子股高檔回落！不敗教主曝「1產業」大復甦：將迎3大利多
財經中心／彭淇昀報導
最近電子股從高檔回落，而沉寂很久的「製鞋產業」有望迎來復甦。對此，不敗教主陳重銘指出，未來製鞋族群將迎來「3大利多」，包括品牌客戶庫存維持低檔、2026年世足賽備貨需求、智慧製造降低成本，讓相關概念股鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）逆勢上漲。
陳重銘在臉書發文表示，最近電子股從高檔回落，而沉寂很久的「製鞋產業」有望迎來復甦，未來有3大利多，包括「品牌客戶庫存維持低檔，未來有機會開始補庫存」、「2026年世界盃足球賽等大型賽事，帶動備貨需求」、「智慧製造導入有利於降低生產成本」。
陳重銘根據當天盤勢指出，「相關概念股鈺齊-KY（9802）、豐泰（9910）、寶成（9904）、百和（9938）非常抗跌，還逆勢上漲」，至於是否來得及布局？他表示，目前顯示全部都低於合理價，甚至有些是便宜價，因此值得注意。
