電子腳鐐同框掀話題 柯文哲《土城十講》邀蔡正元共談台灣史

前立委蔡正元（右）受民眾黨前主席柯文哲邀請，參與「土城十講」節目錄影（圖／翻攝自蔡正元臉書）

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城容積率爭議案、政治獻金案，遭北檢偵辦並具體求處28年6月徒刑，相關案件近日結束言詞辯論後，柯文哲重新活躍於公共視野，並在個人社群平台推出談話節目《土城十講》。前立委蔡正元昨因「三中案」遭判刑3年6月，近日受邀錄製節目第九集，兩人同框合照時刻意翹腳，秀出各自配戴的「電子腳鐐」，畫面隨即引發關注。

蔡正元10日在臉書貼文中以「當電子腳鐐遇到電子腳鐐」形容這場會面，指出此次是應柯文哲之邀，參與「土城十講」第九講的錄影，兩人同樣在配戴電子腳鐐的狀態下，暢談《台灣島史記》相關內容。

蔡正元也轉述，柯文哲透露自己曾花了一個月時間，在台北看守所內讀完《台灣島史記》上、中、下三冊；而該書正是蔡正元耗時十年完成的著作，蔡也指出，自己同樣是在一個月內、於看守所中完成全書校對。

此外，他提到，錄影後柯文哲作東邀請晚餐，席間還包括前立委邱毅、郭正亮出席，由民眾黨秘書長周榆修及前副秘書長許甫作陪。蔡正元形容，這是一場「難得的聚餐」，更添政治話題性。

