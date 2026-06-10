電子腳鐐沒貨？徐春鶯200萬交保免用科技監控 新北檢不忍了：有替代品！火速提抗告

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徐春鶯獲200萬交保卻免戴科技監控設備，引發檢方不滿提抗告。資料照片

針對台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉嫌違反《反滲透法》一案，新北地方法院昨（9）日審結，裁定徐春鶯以200萬元具保，並限制住居於新北市汐止區，且未經准許不得離開雙北。然而，針對法院未對其施行「科技設備監控」，新北地檢署認為裁定不妥，已於今（10）日正式提出抗告。

據了解，徐春鶯被控在大選期間受中方指示替特定候選人站台，並長期提供台灣政治輿情給中共官員，甚至曾自稱「我是紅色的」、「只對你負責」。新北地院原擬在交保後對徐女施以「電子腳鐐」及手機報到的科技監控，但卻發生一段令人傻眼的插曲。

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據了解，法院昨天聯繫高等檢察署科技監控中心後，竟被告知「電子腳鐐、監控手機庫存不足」。法院因此改裁定徐女僅需每週一、三、五定期至派出所報到即可。

對此，新北地檢署今日強勢發文說明，經向監控中心確認，當時雖有缺貨情形，但已迅速調度補齊，且現場明明還有「電子手環」可供替代使用。檢方認為，法院以此理由取消科技監控處分未臻妥適，決定出招抗告，要求對這名涉嫌國家安全案件的被告實施更嚴格的控管。



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