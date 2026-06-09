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政治中心／葉為襄、宮仲毅 台北報導

差點就被列入民眾黨不分區立委名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，去年遭依反滲透法等罪起訴，合併刑期遭求刑21年6個月，週二合議庭裁定她200萬交保，限制住居、出境出海，一審預計在8/11宣判。但是傳出電子腳鐐缺貨，改為固定一三五要向轄區派出所報到，檢方知道後，研擬提出抗告。

和以往帶著眼鏡、容光煥發的容貌差很多，台灣新住民發展協會理事上徐春鶯滿頭白髮綁著低馬尾結束195天的羈押，周二晚間六點多，穿著藍白拖和律師一起步出庭外。

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中配徐春鶯遭求刑21年6個月 200萬交保 「不見電子腳鐐」原因曝

電子腳鐐缺貨免監控? 徐春鶯200萬交保改固定報到 檢方擬抗告。（圖/民視新聞）

不見電子腳鐐在腳上，腳鐐疑似缺貨引發外界關注，新北地院辯論終結，合議庭裁定她200萬交保，限制住居出境出海，徐春鶯改用手機回報，得在周一周三周五早上到轄區派出所報到，檢方不排除提抗告，一審判決8/11就會出爐。





幾年前爭議連環爆，徐春鶯差點就被列入民眾黨不分區立委名單，檢察官謝易辰怒轟徐春鶯，長期住台灣卻甘願淪為境外敵對工具、當兩岸的買辦而且犯後態度不佳，五大罪一共求刑21年六個月，至今徐春鶯只認詐貸和地下匯兌，但否認違反反滲透法，檢調指出中配徐春鶯長期和中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明共謀，將國內重要政黨情資，傳送給中國國民黨革命委員會上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任孫憲等人，還想方設法介入台灣選舉。

中配徐春鶯遭求刑21年6個月 200萬交保 「不見電子腳鐐」原因曝

電子腳鐐缺貨免監控? 徐春鶯200萬交保改固定報到 檢方擬抗告。（圖/民視新聞）





檢察官怒轟徐春鶯和鍾錦明，涉及的是首都市長選舉和總統大選，意義上完全不一樣，過程顯示「敵在暗、我在明」，和其他的案件背景有資訊上的落差，檢調認為徐春鶯無視銀行法禁令，收取高達2000萬款項，求刑四年，就連他的女兒卜啟正也被求刑2年6個月，當時起訴後首度開庭，徐春鶯還拒絕出庭拖延時間惹怒法官，現在陸委會主委邱垂正也定調若判決確定，她必須面對法律把牢坐完，政府才會啟動強制出境程序。

原文出處：中配徐春鶯遭求刑21年6個月 200萬交保 「不見電子腳鐐」原因曝

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