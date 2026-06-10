電子腳鐐缺貨陸配徐春鶯交保免戴 新北檢急抗告、調貨

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出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯昨自新北地院交保卻未配戴電子腳鐐，檢方已提出抗告。圖／聯合報系資料照片

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸遭檢方起訴。新北地方法院昨辯論終結，徐春鶯獲合議庭裁定以200萬交保，並配戴電子腳鐐及手機回報等科技監控，不料卻出現科控設備缺貨的情形，以至於改為讓徐固定每周一、三、五向派出所報到，新北地檢署今已提出抗告。

新北檢表示，經向高檢署科技監控中心確認，該中心電子腳鐐、監控手機當時確實有庫存不足的情形，但已負責設備的廠商已盡速調度補足，且該中心尚有電子手環可供替代使用。有鑑於徐春鶯上開准予交保且未予科技監控的裁定未臻妥適，因此已於今日提出抗告。

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合議庭原裁定徐春鶯除200萬元交保外，並限制住居、出境、出海，未經法院允許，活動範圍不能超出台北市及新北市，若有醫療等其他需要離開雙北，須經法院同意，否則將逕行拘提和羈押，並配戴電子腳鐐及每日10時、21時以配發的科技監控手機進行線上報到。

徐春鶯獲裁定交保後，隨即由同案被告、女兒卜啓正及律師湊足保釋金辦保完畢，不料正等待科控設備廠商前來裝設期間，卻傳出因近來各院檢大量實施科技監控，以至於電子腳鐐和配發給被告用來報到的手機都缺貨，合議庭於是臨時改變裁定內容，改為要求徐每周一、三、五上午8至12時，固定限制住所的轄區派出所報到。

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