「電子腳鐐羞辱柯文哲夠本」 陳佩琪曝被充電線摔到雙腿瘀青

陳佩琪認為電子腳鐐是在羞辱柯文哲，且她時常被電子腳鐐的充電線摔倒。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨日發文表示，「電子腳鐐除了羞辱他到夠本外，還引起他皮膚嚴重過敏反應」，柯文哲是皮膚過敏到冬天連指紋都會不見的人，為此還去派出所換了人臉辨識，「我則是每每在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔個雙腿到處瘀青一片片的。」

「先生出來後， 現在每天晚上快要8點鐘我就開始緊張不安起來，特別是他不在身邊的時候…」陳佩琪昨（26日）於臉書指出，儘管柯文哲有設鬧鐘，但可能因跟人談話或太專注，而沒注意到要回覆監控中心，「記得他剛出來時沒手機，有次晚上他跑去跟國昌主席開會，8點到了，怕他忘了，只好很沒禮貌地一通電話打去正在開會的國昌那裡…」。

陳佩琪表示，監控中心一向很盡責，只要柯文哲去中南部、車子一靠近海邊就致電關切，「之所以會變得這麼神經質， 是想說哪天忘了回， 又會馬上被抓回去關了， 反正…唉，看了搜索票，就知道司法當真是把他當賤人賤狗賤命在看待， 隨便玩玩都覺得爽…」，更聲稱電子腳鐐除了羞辱柯文哲外，還引起他皮膚嚴重過敏反應，而她則是時常在黑暗中被腳鐐的充電線絆倒，常摔個雙腿到處瘀青一片片的。

