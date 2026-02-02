電子菸彈交易奪命！萬華街頭喋血案偵結 檢依殺人罪起訴

現場畫面。（圖／翻攝畫面）

2025年10月6日台北市萬華區發生殺人案，當時警方獲報發生鬥毆事件，孰料到場後卻見一名劉姓男子倒地不起，送醫搶救後仍不治。警方後續循線將同行的李睿騰等共5人逮捕到案，移送至台北地檢署。全案於今（2月2日）偵結，檢方依照殺人罪起訴李睿騰，其餘4人則以妨害秩序、傷害等罪起訴。

李睿騰丟棄之兇刀。（圖／翻攝畫面）

起訴指出，屠紹哲、陳炳男、陳昶旭、蘇慶豪、劉新龍（死者）因電子菸彈交易引發糾紛。案發當晚，屠紹哲、蘇慶豪、劉新龍分別前往陳昶旭位於萬華街住處，因此耽誤原先陳昶旭與陳炳男相會的時間導致陳炳男不耐煩。陳炳男後續得知陳昶旭等人在家時，便告知李睿騰以及女友林欣儀要前往陳昶旭住處教訓眾人。

廣告 廣告

林欣儀先抵達陳昶旭住處，並要求陳昶旭等人下樓與林欣儀談話片刻後，再度返回住處，陳昶旭也要求3人盡速離開。林欣儀在確認陳昶旭等人行蹤以後，先是和姍姍來遲的陳炳男、李睿騰會合後，再由陳炳男要求陳昶旭等人下樓會面。

沒想到，雙方會面後竟然引發肢體衝突，期間李瑞騰不僅拿水果刀刺傷蘇慶豪的雙腿，更是將劉新龍推倒在地後，持水果刀朝其胸口揮砍多下，並捅入其腹部與胸口，最終導致劉新龍心臟大量出血，當場倒地不起，其餘人見狀後便負傷離去，劉新龍送醫搶救後仍宣告不治。

台北地檢署今日偵結此案，依照殺人罪起訴李睿騰，其餘陳炳男、林欣儀、屠紹哲、陳昶旭、蘇慶豪部分，則依照妨害秩序、傷害等罪起訴，而李睿騰犯案的兇刀，則依法宣告沒收。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金價漲不停 澳門英皇酒店大廳「78公斤黃金磚」連夜撤走！業者回應了

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契