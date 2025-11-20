電子菸滲入校園成毒品新載具 許昭興敲警鐘籲新北市府全力圍堵

248251120a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員許昭興日前在議會總質詢上，直接向市長侯友宜提出警訊，指出電子菸已悄悄滲入校園，成為不少青少年接觸危險物質的入口，擔憂電子菸有可能成為毒品載具，若不加速查緝與宣導，恐讓更多孩子受到誘惑，進一步引發毒駕與公共安全危機；她強調，市府有必要立刻採取更周延的措施，以避免無辜民眾在街頭遭遇因毒駕造成的意外。

許昭興指出，警方近期調查報告顯示，依託咪酯因取得容易、價格低廉且難以察覺，犯罪使用量快速升高，甚至可能逐漸取代安非他命，外界也擔心這股趨勢正往校園周邊蔓延。她擔憂的表示，孩子在家庭、學校、社會3方環境中都可能被這類物質包圍，走在路上也可能遇到毒駕風險，任何一秒都可能造成重大傷害。

針對防制策略，許昭興提到地方自治條例的重要性，並指出台北市已在校園周邊設下限制，希望新北市能依自身特色，擬定更有效的防毒架構。她強調，提出自治條例並非形式作業，而是基於超前部署，更基於守護下一代的必要行動。

侯友宜回應表示，對於防制部分，市府會全面檢視現行法規能否直接使用，若不足，將研議補強。他承諾，衛生局、教育局、警察局會組成跨局處小組，加強查察電子菸與新興毒品流向，並強化校園教育，讓青少年明白其中危害。

侯友宜也強調，無論政治立場為何，對於防堵電子菸與毒品人人都有高度共識，只要法案有助於保護孩子，新北市府均會全力推動，以更嚴謹、更細緻的部署因應快速變化的毒品形態，務求守護城市安全。

照片來源：新北市議員許昭興臉書翻攝

