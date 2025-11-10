電子處方箋助偏鄉 花蓮慈院與慈大共獲金獎與研究創新獎
「2025台灣健康照護聯合學術研討會」由財團法人台灣醫務管理學會、財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會及台灣醫院協會共同舉行，在11月7日頒獎典禮上，花蓮慈濟醫院與慈濟大學3篇產學合作論文從全國780篇論文中脫穎而出，榮獲2025台灣健康照護聯合學術研討會2項口頭發表金獎、1項研究創新獎等殊榮。
2024年中央健康保險署委由花蓮慈院主責，創全台之先進行電子處方箋試辦計畫，邀請花蓮縣各層級醫院、診所、藥局(包含山地、偏鄉地區)共同參與，電子處方箋所有的資訊與運作都濃縮呈現在QRcode，民眾可於醫院或社區藥局出示領藥，不用再擔心遺失處方箋而無法領藥。
「偏鄉醫療數位轉型：電子處方箋試辦應用與效益評估」，不僅拿下智慧醫院與數位轉型領域的最高榮譽「口頭發表金獎」，同時也得到「研究創新獎」。研究團隊在副院長陳星助的帶領下，由醫事室副主任張菁育、專員褚惠瑛、人工智慧發展中心高專王志傑、企劃室組長黃雅君，及慈濟大學永續管理學院副院長蔡宗宏，針對系統設計、資訊安全、使用者接受度及政策環境等進行多面向探討，研究2024年8月21日至2025年3月20日期間，花蓮縣6家醫療院所、11家藥局進行電子處方箋試辦，驗證偏鄉醫療場域中數位轉型的可行性與效益。
醫事室專員褚惠瑛表示，研究採用全球公認的FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）資料交換標準，結合「三卡雙重認證」機制，確保跨機構資訊傳輸安全與即時。民眾看診後可透過健保快譯通或院內APP取得加密QR Code處方資訊，經雙重驗證後即可於院內或鄰近藥局完成領藥，實現就醫流程全面數位化。
研究結果顯示，電子處方箋讓藥師作業時間由每人次2分鐘縮短至30秒，提升臨床效率，並有效降低重複領藥與過期處方的風險。試辦期間共完成17家醫療院所及藥局電子處方調劑作業，系統穩定、安全且相容性高。
研究團隊進一步估算，全台灣一年門診約開出3.6億張紙本處方箋，若全面電子化，預估每年可減少相當於73棟台北101大樓高度的紙張使用量，符合處方箋電子化在環境永續（ESG）與聯合國永續發展目標（SDGs）。
副主任張菁育說，回收107份有效問卷，回收率達100%，結果顯示，在「服務品質」、「使用意圖」與「信任」三大構面中皆獲高度評價，受訪者普遍肯定電子處方箋能減少人為錯誤、提升用藥安全，並表示願意持續使用與推薦之外，並透過多場產官學座談會與全國標竿學習會議，彙整專家意見，蒐集關鍵建議，為系統最佳化及政策落地提供寶貴依據。
陳星助副院長表示，這份研究提供健保署分階段推動策略，涵蓋技術升級、法規調整、推廣模式、教育訓練及激勵機制，逐步推廣全國電子處方普及化，提高整體對醫療體系與資訊系統的信任度，實現無縫接軌的數位化就醫流程，達成數位醫療公平與健康平權之願景。
另一篇，與慈大合作的論文「探究電子處方系統實施成效之影響因素－以醫事人員為觀點」，以東台灣花蓮縣醫院、藥局之醫事人員為研究對象，探討電子處方系統初次實施經驗及其成效的潛在影響因素，研究結果顯示，醫藥可近性、數位健康服務品質、數位信任皆顯著正向影響使用者滿意度，獲得健保變革與醫管創新領域的最高榮譽「口頭發表金獎」。
蔡宗宏教授說，電子處方箋計畫結束不到半年，立刻完成論文分析，剖析數位轉型的具體成果，與未來提升方向，達到產官學合作的最佳效益，也更符合提升台灣醫療現況的最佳佐證。
除外，花蓮慈院也積極響應參與盛會，其中醫事室、人工智慧發展中心、總務室、人力資源室等團隊一共有4篇獲得卓越研究發表獎，與慈大產學合作共有2篇獲得卓越研究發表獎；同時，護理部、醫事室、人資室、職安室、總務室等展現東部醫療團隊在醫療品質、智慧照護、創新應用、環境永續與人文關懷上的成果，共有8篇海報獲得錄取佳績。
撰文／江家瑜；攝影／林永森、張菁育、江家瑜
其他人也在看
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 2 小時前
40歲女狂擦「萬能網紅神藥」全身冒紫紅斑紋 醫曝危險成分
根據陸媒《揚子晚報》報導，來自南京的美美10年前右小腿首次出現紅斑、瘙癢，反覆搔抓後逐漸擴散全身，她在網路上看到一款號稱「包治百病、純中藥製作」的藥膏，抱著嘗試心態購買使用。初期藥膏止癢效果明顯，不過一旦停藥症狀立即復發，甚至更嚴重，因此她為減緩不適，每天...CTWANT ・ 14 小時前
劉德華最愛點心曝光！營養師揭加這2物降三高又美味
接連陰雨天，外套又穿了回來，肚子也容易小餓，這時若能吃上天王劉德華吮指大讚的點心，肯定精神大振。什麼點心這麼神？網上最近又在瘋傳劉德華下廚做點心的短影音，專家表示能加上2物，這道點心更完美！ 港健康2.0 ・ 2 小時前
「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟
心臟病長年位居國人死因前段班，被稱為「無聲殺手」。但世界級心臟權威、亞洲首例心臟移植成功主刀醫師──李源德教授指出，心肌梗塞並非完全無跡可循，三分之二猝死患者在倒下前都有警訊。只要及早察覺症狀、迅速就醫，就能保住生命、保住心臟功能。幸福熟齡 ・ 17 小時前
它曾是皇帝專用「長壽菜」 如今市場就買得到！抗癌又護眼
現在市場隨處可見的茄子，以前竟是皇帝的食物！不過這份「長壽菜」確實具備許多養分，現代營養師與癌症基金會都點出其對身體有好處，如茄子的花青素可保護神經與眼睛、維生素P維持結締組織的健康、綠原酸減緩飯後升血糖，有助於減重、茄鹼能夠抑制消化系統腫瘤，幫助抗癌。但建議茄子要連皮一起吃，才能獲取紮實營養。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 1 天前
你一定喝過！權威研究揭「這無糖飲料」很危險：糖尿病風險狂增129％
健康風氣盛行，許多台灣人買手搖杯都選擇3分糖或無糖，或是買無糖汽水，喝起來比較沒負擔，但真的健康嗎？專家指出，其實很多號稱無糖的飲料都含有人工甜味劑，最新研究更表明，喝這種無糖飲料的人，罹患糖尿病的風險會暴增129％，讓網友嚇壞！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險
同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險上升1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
即溶咖啡超傷眼！ 研究：黃斑部病變暴增７倍
一項國際大型研究顯示，長期飲用價格較低的即溶咖啡可能與乾性黃斑部病變風險大幅上升有關，風險提高近七倍。營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，黃斑部病變是銀髮族視力退化的重要原因，民眾選擇咖啡種類時應提高警覺。中天新聞網 ・ 19 小時前
吃到芬普尼雞蛋怎麼辦？專家：「這樣做」加速排毒 日常6招避開毒蛋
芬普尼（Fipronil）為廣效型殺蟲劑，對於甲殼類動物、螞蟻、白蟻等昆蟲具殺蟲活性，因此芬普尼多用於殺蟲劑使用，除用於農業生產的農用藥劑外，也是環境衛生用藥或是防治寵物跳蚤的動物用藥。 吃到含芬普尼雞蛋 恐影響這些身體器官 根據農業部農田水利署資料顯示，依據歐盟標準，蛋的芬普尼殘留容許量為5ppb，若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷，人類若是慢性毒害，則會有危害神經症狀出現。 拒絕毒雞蛋危害健康 6大守則降低機率 由於國人的雞蛋食用量大，想要降低食用到毒雞蛋的機率，以下建議： 1、追蹤雞蛋來源：若於超市購買的雞蛋，可看蛋盒包裝上的畜牧場來源標示，國內已全面實施雞蛋追溯標示。在傳統市場購買的雞蛋，每個蛋箱上都有 QR code，可查閱來源蛋場。 2、均衡飲食：不偏愛或排斥吃特定食物。3、降低品牌忠程度：不在同一攤蛋商及同一超市買雞蛋，以分散風險。4、注意包裝標示：儘量購買包裝來源標示清楚，且存放條件較佳的雞蛋，完全沒有標示的散裝蛋最好別買。 5、改吃其他蛋白質食物：若因毒蛋風波而不敢購買雞蛋食用，建議可改吃豆漿、豆腐、魚肉或瘦肉，1兩瘦肉、1兩魚肉及1塊「田字」大小的豆腐，約常春月刊 ・ 28 分鐘前
15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源
衛福部食藥署今傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞...聯合新聞網 ・ 3 小時前
德國最新研究：早餐「這樣吃」熱量燃燒多2倍！吃對早餐防生病
不吃早餐卻把晚餐吃得像國王嗎？德國一項最新研究指出，這種飲食模式可能會讓身體的新陳代謝變得遲緩，研究還發現，即使攝取相同熱量的食物，若選擇在早上食用，燃燒的卡路里會比晚上多出兩倍，專家建議無論是否正在健康2.0 ・ 2 小時前
雞蛋驗出芬普尼！長期攝取恐傷害肝腎，3方法可因應
昨日爆發「芬普尼雞蛋事件」，芬普尼究竟對人體健康造成何種威脅？我們一起來釐清。 該事件起源於某養雞場雞蛋被驗出芬普尼殘留超標，芬普尼為一種殺蟲劑，當用於產蛋雞的飼養過程中，雞蛋中含有殘留便會流入市售，其中涉及食安風險。 芬普尼對健康的潛在危害根據資料顯示，芬普尼如果大量或長期攝取，可能對人體肝臟、腎臟、甲狀腺造成傷害。 國外實驗則顯示，芬普尼會引發甲狀腺濾泡細胞腫瘤，因此被美國環保署列為「可能對人類致癌」物質之一。 此外，急性的症狀則可能出現頭暈、嘔吐、腹痛、癲癇等神經系統的症狀。 如何因應？1.購蛋時注意來源：選擇有標示產地、有效追蹤碼的雞蛋。 2.保持飲食多樣化，勿長期依賴某一食品來源，降低攝取風險。 3.若擔心無意中攝取殘留，應增加水分攝取、加強腎臟代謝。 若出現疑似食用雞蛋後的出現異常症狀，如持續不明腹痛、嘔吐、頭暈等，應及早就醫，並告知醫師可能的背景狀況。 （圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·雞蛋「洗選蛋、散裝蛋」哪種好？專家揭差異 這1種料理前一定要先洗過.食安警訊！彰化雞蛋驗出芬普尼代謝物 全台9縣市急下架常春月刊 ・ 1 小時前
台灣洗腎率全球第一！名醫揭「健康食品陷阱」 政府管理缺位、廠商良心才是關鍵
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌台灣洗腎率居世界第一，慢性腎臟病健保支出高達592億元，洗腎人口突破10萬人。前衛生署副署長李龍騰指出，市面上標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的保健食品多為行銷話術，過度依賴恐延誤治療並增加腎臟負擔。專家建議選擇有信譽品牌、逐批檢驗、確認成分與劑量，並以均衡飲食、運動與定期檢查為健康核心，避免保健食品成為慢性病惡化的推手。台灣洗腎率高居世界第一，根據健保署 2023 年統計，慢性腎臟病健保支出高達 592 億元，位居十大疾病醫療費用之首，全國洗腎人口更突破 10 萬人。這不僅是公共衛生的警訊，也反映出台灣飲食與健康意識背後的矛盾。前衛生署副署長、台大醫學系名醫李龍騰近日在節目直言：「全世界沒有健康食品，只有商業操作。」這番話點出了一個長年被忽視的事實——許多標榜「護腎」、「保肝」、「降三高」的產品，背後更多是行銷話術，而非實證醫學。過度依賴保健食品的風險許多民眾誤以為只要吃了保健食品，就能「抵銷」三餐外食、運動不足、飲水量低等生活習慣問題，甚至在慢性病早期忽略就醫檢查，錯過治療時機。更嚴重的是，部分來路不明、成分不明確的保健食品，可能含有過量礦KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前
健保補充保費改革惹議 陳時中喊「2萬元太多」：恐衝擊小資族
衛福部長石崇良原規畫推動補充保費3方向改革，首先是導入結算制，利息、股利、租金1年分別超過2萬元就得繳補充保費，防堵拆單；獎金部分，起徵點從薪資4倍以上，改為最低薪資4倍以上，讓高收入者的繳費門檻與最低薪者打平；單筆扣繳上限，則從1000萬調至5000萬，讓股息上億的...CTWANT ・ 1 天前
55歲退休找開心，反變憂鬱？專家警告：孤寂恐讓腦退化、加速失智
台灣人在55歲後的勞動參與率明顯下滑，平均較65歲提前10年離開職場，但研究顯示，提早退休反而造成心理健康急遽惡化，導致免疫功能下降與慢性發炎，失智和死亡風險雙雙竄升。 76歲阿美每天都在同一時間出門倒垃圾，那是她唯一能和鄰居打招呼的時刻。由於孩子離家，退休後她的活動愈來愈少，夜裡失眠、白天懶得出門，大部分時間都盯著電視發呆。這樣的寂靜正在全台蔓延。 根據國家衛生研究院觀察，隨著台灣進入超高齡社會，長者心理健康問題日漸凸顯。孤寂、角色流失、健康焦慮與身體退化，讓「愈老愈孤單」成為這個世代的共同課題，尤其許多人「提早退休」，讓孤寂危機提早敲響警鐘。 研究揭：愈早退老得愈快，男性、低收族影響最大 退休原應是生活新階段，卻常成為孤寂的開端。台灣55歲後勞動參與率明顯下滑，社交與日常結構被打斷，使心理健康急遽惡化。研究指出，提早退休與死亡率、憂鬱、失智風險上升有關，尤其當被迫退休或準備不足時，影響更劇。 國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部醫師吳其炘及其團隊研究發現，提早退休恐讓身體「未老先衰」。他們分析近178萬名45～64歲早退者資料顯示，愈早退休，衰弱速度愈快；55歲前離職者身體功康健雜誌 ・ 8 小時前
居家常見4物是「沉默殺手」 醫師示警：務必遠離
美國長壽醫師凱迪近日在社群平台TikTok發布警示影片，指出多數人在家中與「沉默殺手」朝夕相處卻渾然不覺。從人體荷爾蒙濃度、睡眠品質及長期保健角度來看，香氛蠟燭、空氣清新劑、微波袋裝爆米花、夜燈等4種常見居家物品應立即遠離，以免危害健康。中天新聞網 ・ 1 天前
43歲女乖乖回診 「1事」釀肝昏迷病逝！醫怒：決心宣戰
一名43歲心臟衰竭的女子，在接受醫療後，病況好轉，之後卻只吃直銷公司的健康食品、未繼續服藥，某日緊急掛急診，即使經過緊急治療，最後仍因肝昏迷死亡。收治患者的心臟科醫師劉中平表示，女子的早逝讓他非常難過，決定要向非法藥物宣戰，盼患者勿聽信邪門歪道藥品的推銷手段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 1 天前
睡前1分鐘「做一事」，胃食道逆流大改善！中醫師親授撇步
胃食道逆流怎麼辦？在網路節目《來聽醫師碎碎唸》中，中醫師黃獻銘分享一個簡單的按摩穴位法，特別適合有胃食道逆流困擾的人；只要動動手指，就能幫助緩解胃部不適，在日常生活中輕鬆照顧腸胃健康。 胃食道逆健康2.0 ・ 2 小時前