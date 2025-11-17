電子資訊夥伴採購 經濟部頒獎績優廠商

經濟部長龔明鑫（前排右七）主持「二○二五年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」，並與獲頒獎表揚的Apple、NVIDIA、Google、Microsoft、Dell、Meta、IBM等二十家國際大廠代表及貴賓大合照。

經濟部長龔明鑫日昨出席於台北舉行的「二○二五年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony），龔部長親自頒發技術加值夥伴獎等七大獎項予AMD、Apple、NVIDIA等二十家國際大廠，表彰國際夥伴協助臺灣產業發展尖端技術、擴大投資臺灣，提升臺灣全球供應鏈戰略地位的傑出貢獻。據統計參與典禮的國內外大廠市值統計將近廿三兆美元，AI時代領航的「Magnificent 7」企業中有Apple、Amazon、Google、Meta、Microsoft、NVIDIA代表出席，象徵我國在全球電子資訊產業鏈的關鍵地位與影響力。

據資策會產業情報研究所（MIC）統計，電子資訊國際大廠對臺採購金額將連續六年超過二千億美元，今年預估將達二三五九億美元，較前一年成長6%，足見國際大廠對臺灣電子資訊產業供應鏈的信任，也意味著臺灣在全球AI趨勢下的關鍵地位。

龔部長於致詞時提到，臺灣資通訊產品與電子零組件出口額自二○一七年的一千四百多億美元，在今年底有望突破四千八百億美元，成長逾三倍；若以資通訊產品來看，更從約三四○億美元成長至近二千五百億美元，八年間成長近七倍。儘管全球歷經美中貿易戰與新冠疫情衝擊，臺灣供應鏈仍展現強韌，與全球夥伴共同維持科技產品穩定供應，為世界貢獻關鍵力量。

龔部長指出，行政院亦推動「AI新十大建設」，積極布局矽光子、量子運算及AI機器人等高科技，同時致力推動AI在百工百業與日常生活中的應用，讓技術從基礎建設延伸到企業端，未來更進一步融入民眾生活。他也鼓勵國內外夥伴加入經濟部「領航企業研發深耕計畫」（A+計畫），攜手推升臺灣在全球AI產業鏈中的重要地位。

「經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項」備受國際大廠肯定，每年均有近三十家歐美日大廠主動參與評選，經濟部並公布今年獲獎名單如下，技術加值夥伴獎：Cadence、Micron；策略亮點夥伴獎：AWS、Google、Panasonic；關鍵供應夥伴獎：AMD、ASML、Shin-Etsu；綠色系統夥伴獎：HPI、Dell、Supermicro；創新應用夥伴獎：Synopsys、Microsoft、IBM；軟性價值夥伴獎：NVIDIA、FCCL、HITACHI；市場擴大夥伴獎：Apple、NVIDIA、Qualcomm、HPI、Dell、Meta（年增）。獲獎廠商將可享有研發測試自用商品免驗通關、外國人才來臺條件放寬等多項獎勵措施。