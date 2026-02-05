電子購物業營業額續創新高 「這商品」民眾最愛買





經濟部表示，隨數位科技推展及行動裝置普及化，與疫情期間宅經濟及零接觸商機推波助瀾，推升我國電子購物業營業額逐年成長，114年在消費者信心偏趨保守下，全年營業額仍逆勢成長3.4%，自99年以來連續15年正成長佳績。觀察電子購物業營業額占整體零售業占比自105年之4.3%逐漸成長，近年穩定維持在1成左右，顯示網路購物已成為民眾不可或缺之重要消費管道。

經濟部說明，觀察近5年電子購物業各月營業額趨勢，旺季多集中在11月至隔年1月，主因11月為電商年度旺季，眾多電商平台與品牌集中促銷力道，以及耶誕、跨年贈禮與農曆年前採買商機挹注所致。近年電子購物業者為刺激淡季買氣，競相於6月推出年中慶檔期，營收相較其他淡季月份明顯增加，且近3年的平均年成長3.2%，優於11月檔期。

經濟部提到，依據本處批發、零售及餐飲業經營實況調查，113年電子購物業銷售商品以「家庭器具」占25.7%為最大宗，「資通訊產品」占23.0%次之；若與110年相比，受惠於民眾習慣於網路採購民生物資，加以業者導入AI技術優化倉儲物流與發展冷鏈配送，挹注冷凍生鮮食品商機，帶動「食品」增加4.3個百分點，成長幅度最高，「資通訊產品」則因110年逢疫情期間，遠距上班與線上教學等防疫措施，推升3C電子產品採購需求，墊高比較基期，致113年大幅下滑11.0個百分點。

此外，經營網路社群為主要營運策略，經濟部指出，根據調查結果，電子購物業者目前發展營運策略中，以「經營網路社群」占比80.3%居冠，其次為「提供行動支付結帳功能」占 66.7%，「以數位科技蒐集或了解顧客喜好，打造精準行銷」占60.6%居第3，顯示在消費需求多變及市場競爭激烈下，網路社群媒體與數位轉型已成為提升顧客體驗與強化競爭力的關鍵驅動力。

