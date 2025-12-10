電子連署擠爆需求！「自然人憑證」全台告急 內政部：今起補貨

民團公投電子連署引爆自然人憑證搶卡潮，全台多處戶所缺貨。 圖：翻攝自內政部新聞稿

[Newtalk新聞] 近期民眾湧向戶政事務所申辦自然人憑證，卻遇上無卡可領的狀況。這波搶卡潮源自民間團體發起反對廢止「憲法訴訟法」與「選罷法」修法的公投連署，因電子連署必須搭配實體晶片卡，各地庫存迅速見底。內政部表示，卡管中心為緩解缺貨，自今(10)日起將陸續釋出9萬張補貨，並強調中華電信製卡產能無上限。

根據「人民作主志工團」在網路社群收集的最新回報數據，截至9日為止，全台灣至少有25處戶政事務所的自然人憑證晶片卡已經發光。災情最嚴重的區域集中在台北市，除了文山區尚有存貨外，包括內湖、南港、信義、中山、士林、大同、中正、萬華、北投及松山等區全數掛零。缺貨狀況也蔓延至中南部，像是新竹市東區與北區、台中市西屯及南屯等熱區、嘉義市東西區、台南市安平與永康，以及高雄市鳳山地區和屏東市，皆傳出庫存告罄；桃園市蘆竹區則僅剩20張，供貨吃緊。

本次公投提案寫下台灣歷史新頁，首度採用電子連署系統，但依規定民眾仍需持有「實體」自然人憑證，並搭配電腦讀卡機插卡操作方能完成簽署，這正是引爆辦卡需求的主因。觀察連署進度，本次提案門檻均為29萬3228人。針對「憲法訴訟法」修法部分，訴求廢止「憲法法庭法官人數門檻限制」(9001案) 的連署期限至明年1月底，截至8日下午已突破6萬人參與。

另外針對「公職人員選罷法」修法的挑戰，包括廢止罷免提議與連署需附身分證影本 (9002及9003案)，目前約有4萬人連署；涉及偽造個資刑責的9004案則有約3.5萬人支持，這三案的期限則到明年3月底截止。

內政部接受訪問時回應，卡管中心近期每週出貨量已達近1萬張，為緩解燃眉之急，自今(10)日起將陸續釋出9萬張新卡補貨，強調晶片卡由中華電信負責製作，產能並無上限。內政部官員指出，目前隨時監控全台467套發證設備的運作狀況，並建議各地戶所若遇人潮，應視需求申請增設臨時櫃台。官方也特別提醒，自然人憑證申辦不受戶籍地限制，若遇住家附近缺貨，民眾可選擇跨區前往其他戶政事務所辦理，不需在單一地點苦候。

