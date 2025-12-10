電子連署踴躍！自然人憑證狂缺 內政部今起補貨9萬張

電子連署踴躍，傳出最近自然人憑證缺貨，內政補表示已經陸續補貨。翻攝台中沙鹿區戶政事務所官網



民團近期發起廢除《憲訴法》、《選罷法》修法公投，號召民眾以電子連署，由於連署狀況踴躍，加上必須申辦自然人憑證，許多戶政事務所實體晶片卡大缺貨，內政部表示，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天（12/10）起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

「人民作主志工團」提出的《憲法訴訟法》公投訴求「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」，連署從今年7月底至明年1月底；《公職人員選罷法》公投共3案，訴求廢止「罷免提議需附身分證影本」、廢止「罷免連署需附身分證影本」、「偽造假冒個資連署刑責」，連署自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。因採電子連署，須申辦自然人憑證才可進行，近期湧入大量民眾申請，傳出全台至少25間戶政事務所鬧卡荒。

廣告 廣告

內政部表示，卡管中心近期每周出貨近1萬張卡片，並自12月10日起陸續補貨9萬張，以確保卡片供應無虞。卡管中心隨時掌握全國戶所467套自然人憑證發證設備情況，惟自然人憑證得跨戶所申辦，民眾無須集中於戶籍所在地戶所辦理，也請各戶所視情況申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。

內政部提到，自然人憑證晶片卡是透過中華電信股份有限公司提供及製作，並無數量限制。

更多太報報導

王品集團加薪最高10％！燒肉、火鍋正職起薪4萬 明年招募1200人

入境卡爭議文化部是否禁韓星？李遠表態了

稱「打仗時可上班」被圍剿 苗博雅深夜發文：台灣被佔領我會第一批被殺