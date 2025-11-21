電子郵件指水費暴增？ 北水處提醒當心詐騙

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北自來水事業處提醒，近期許多詐騙集團假借該處名義，寄發水費暴增電子郵件，事實上是誘騙用戶點擊可疑連結網址，用戶要提高警覺、小心防範避免受騙。

北水處表示，近日有詐騙集團以電子郵件通知用戶，謊稱於近期巡檢時發現用戶用水量有異常增加情形，要求用戶儘速點擊連結網址登入確認，實際上卻是詐騙集團發送試圖誘導，請用戶切勿上當。

北水處也提醒辨別重點，包含小心提防電子郵件中的可疑連結，謹慎確認後再點擊，連結網址如非北水處網域(water.gov.taipei)請勿點選，以免洩漏個人資訊或遭受金錢損失；若對水費狀況有疑慮，可前往北水處官網輸入水號查詢，或直接撥打24小時客服電話8733-5678，客服人員將提供正確的資訊與專業協助。

