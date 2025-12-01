電子鍋內鍋有4狀況＝在吃毒！專家急喊：別為省錢害全家

電子鍋是許多家庭必備的烹飪電器，但內鍋使用安全問題近日引發關注。台灣知名團購電商創辦人486先生陳延昶在個人部落格發文，針對網路流傳「飯鍋內膽有刮痕會致癌」的說法提出專業見解。

486先生表示，目前市售電子鍋內鍋大多為鋁製材質，外層塗有聚四氟乙烯等全氟類聚合物保護塗層，也就是俗稱的鐵氟龍。這類塗層具有耐高低溫特性，最低可耐攝氏負190度，最高可達攝氏260度，同時具備抗酸抗鹼的耐蝕性能，讓食物不易沾黏且容易清洗。

根據國際癌症研究機構資料顯示，塗層中的全氟辛酸在加熱至攝氏327度時，溶出機率會明顯增加。這種物質可能造成肝臟損傷並影響內分泌系統，目前已被列為第2A類可能致癌物質，對試驗動物具致癌性，但尚未證實對人體有直接致癌性。

486先生指出，雖然一般煮飯溫度約在攝氏100度左右，不會達到危險值，但若使用電子鍋或不沾鍋進行其他料理時，應避免長時間高溫烹煮。特別是在無油無水狀況下空燒鍋具，可能導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

專家特別提醒，市售鍋具塗層並非純聚四氟乙烯成分，還包含碳、氟、鋁、矽、硫、鈣等多種化學物質。一旦內鍋塗層出現刮痕、剝落、變色或不正常凹凸等4種異常狀況，防護層已經受損，塗層下的鋁可能直接接觸食物。受損部位經過加熱會釋放多種化學成分，對人體健康造成多重威脅。

486先生建議民眾，平時使用電子鍋應維持中低溫烹煮，清潔時避免使用金屬材質湯匙或鋼刷，以免刮傷塗層。他強調，千萬別為了省錢而繼續使用受損的內鍋，應立即更換新品，保障全家人的健康安全。

環保局提醒，廢棄的電子鍋內鍋屬於廢金屬類，應交由資源回收車回收處理。若隨意丟棄，可能依廢棄物清理法被開罰新台幣1200元至6000元。不沾鍋、不鏽鋼鍋、鋁鍋、鐵鍋等金屬鍋具，以及菜刀、湯匙、不鏽鋼筷、金屬鍋鏟等餐具，都須交由資源回收車回收。

台電也提醒，電子鍋屬於高功率家電，使用時應避免插在延長線上，最好使用專用迴路插座，以免超過負載造成危險。

