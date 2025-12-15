電子鍋出現４狀況快換掉！達人：以免將致癌物質吃下肚

電子鍋是家庭廚房不可或缺的料理幫手，然而網路上關於「飯鍋內膽刮痕致癌」的討論卻讓許多民眾感到困惑。486團購創辦人陳延昶日前在其平台分享相關知識，強調若電子鍋內膽出現４種異常狀況時，應立即更換以確保健康安全，引發網友熱烈討論。

電子鍋內鍋塗層成分

許多人對於飯鍋內膽刮痕是否致癌存有疑慮，但實際上大部分民眾並不清楚正確答案。486先生表示，目前市面上販售的電子鍋內膽多數採用鋁製材質，外層會塗覆一層保護塗層，主要成分為聚四氟乙烯等全氟類聚合物。這種塗層具備優異的耐溫性能，可承受「-190度至260度」的極端溫度，同時擁有出色的耐腐蝕性，能抵抗酸鹼侵蝕。由於具有防沾黏特性且易於清潔，因此廣泛運用在不沾鍋、麥飯石鍋等廚具的鐵氟龍塗層上。

高溫烹調恐釋放致癌物質

486先生引用國際癌症研究機構的資料指出，塗層中含有的全氟辛酸在加熱至327度時，會提高溶出機率，對實驗動物具有致癌性，可能導致肝臟受損並影響內分泌系統運作。雖然目前尚未證實對人體具有致癌性，但已被列為第2A類可能致癌物質。他強調，雖然一般煮飯時溫度通常不會達到危險數值，但若使用電鍋或不沾鍋進行其他料理時，長時間高溫烹煮或空燒可能破壞塗層結構，進而釋放有害物質到食物中。

電子鍋內鍋４狀況須汰換

486先生進一步說明，雖然鋁和化學塗層要達到300度以上高溫才會釋放毒性，但以鐵氟龍的成分為例，並非純聚四氟乙烯，還包括碳、氟、鋁、矽、硫、鈣等化學物質。他特別提醒，一旦內鍋受損掉漆，加熱時就會釋放出多種物質，對人體造成多重傷害和健康威脅。因此建議民眾定期檢查電子鍋內膽狀況，

▲電子鍋內鍋的不沾塗層表面如果有刮痕、剝落，就應更換。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

486先生

網址：https://486word.com/Page/life/A2302160302169e/

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章