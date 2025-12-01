電子鍋出現「4狀況」快淘汰！達人曝正確用法 做錯致癌物恐下肚

生活中心／張尚辰報導

486先生提醒，如果電子鍋外層有刮痕或剝落，就應該要立即更換。（示意圖／資料照）

「電子鍋」是許多人家中必備的電器之一，但是如果電子鍋內膽有刮痕還能繼續使用嗎？台灣知名團購電商創辦人「486先生」陳延昶表示，關於內膽、內鍋有兩點需要特別注意，要避免溫度過高以免溶出有害物質，另外，如果外層有刮痕或剝落、變色、不正常凹凸等異常狀況，就應該要立即更換，「別為了省這點錢傷了全家人的健康」。

486先生在個人部落格「486的大丈夫週記」中以「內鍋有刮痕到底要不要換？傻眼竟然一堆人不知道」為題發文，指出網路上有消息表示飯鍋內膽有刮痕可能會致癌，對此，他表示關於飯鍋的內膽、內鍋有兩點需要特別注意。

首先，要「避免過高溫溶出有害物質」，486先生說，目前市面上的內鍋、內膽大多為鋁製，外層再塗上一層保護塗層，這層塗層一般為聚四氟乙烯等全氟類聚合物，常用在不沾鍋、麥飯石鍋等的「鐵氟龍」，能讓食物不易沾黏附著、好清洗。

但是當全氟辛酸加熱至327℃時，溶出機率會增加，可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統，目前已被國際癌症研究機構（IARC）列為第2A類可能致癌物質，對試驗動物具致癌性，但尚未證實對人體有致癌性。

雖然煮米飯時不會用到這麼高溫，但是利用電子鍋、不沾鍋做其他料理時，還是要注意避免太高溫、太長時間的烹煮，甚至在無油無水的狀況下空燒鍋具，可能導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

再來，「外塗層有刮痕、剝落就應立即更換」，486先生提醒，雖然鋁和化學塗層要到300度以上才會釋放毒性，但若內鍋已受損掉漆，加熱時所釋放出來物質就相當多元，所以一旦發現不沾塗層表面有刮痕、剝落、變色、不正常凹凸等異常狀況，就應立即更換，千萬別為了省這點錢傷了全家人的健康。

