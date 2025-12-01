電子鍋有4情況快更換！ 達人：第2A類致癌物質恐吃下肚

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

不少人會使用電子鍋煮飯，不過網上流傳「內鍋有刮痕繼續用恐致癌」的言論究竟是真是假？對此，電商創辦人「486先生」就指出，關於內膽、內鍋有兩點需要注意，並提醒內鍋塗層出現4情況就要立即更換！

486先生表示，目前市上的內鍋／內膽大多為鋁製，外層再上一層保護塗層，而塗層一般為聚四氟乙烯等全氟類聚合物，常用在不沾鍋、麥飯石鍋等的「鐵氟龍」，具有耐高低溫(-190~260℃ )、耐蝕性(抗酸抗鹼)等性能，能讓食物不易沾黏附著、好清洗。

廣告 廣告

不過，當中的全氟辛酸(PFOA)當加熱至327℃時，溶出機率增加，可能造成肝臟損傷、影響內分泌系統，目前已被國際癌症研究機構(IARC) 列為第2A類可能致癌物質，對試驗動物具致癌性，但尚未證實對人體有致癌性。雖然煮米飯不會到這麼高溫，但如果利用電鍋、不沾鍋做其他料理時，還是要注意避免長時間高溫烹煮，甚至在無油無水的狀況下空燒鍋具，導致塗層結構破壞，進而釋放有害物質。

486先生也指出，雖然鋁和化學塗層要達到300度以上高溫才會釋放毒性，但以鐵氟龍的成分為例，並非純聚四氟乙烯(PTFE)，還包括碳、氟、鋁、矽、硫、鈣等化學物質，如果內鍋已經受損掉漆，加熱時所釋放出的物質就相當多元，對人體的威脅及傷害也是多重性的，所以一旦發現不沾塗層表面有刮痕、剝落、變色、不正常凹凸等狀況，就應立即更換。

原始連結







更多華視新聞報導

吳德榮：中秋連假高溫炎熱 花東10/3、10/4防雨

綠色和平：公園藏熱傷害風險 高溫調適應納兒少

28日北北桃防高溫 中南部留意午後雷陣雨

