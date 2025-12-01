電子鍋「有4狀況就要換」 達人曝正確用法：別把毒吃下肚

電子鍋使用方便，是家庭必備家電，家事達人486先生表示，電子鍋內鍋多為鋁製，外層塗有防沾塗層，使用時有2點要特別注意，一是避免溫度過高，以免釋出有害物質；二是若外層出現刮痕、剝落、變色或不正常凹凸等4大異常狀況，應立即更換，別為了省錢，傷害家人健康。

486先生於個人部落格指出，市售電子鍋的內鍋大多為鋁製，外層塗有防沾塗層，安全使用內鍋取決兩個重點，分別是避免溫度過高，以免釋出有害物質，以及若外層出現刮痕、剝落、變色，或有不正常凹凸，應汰舊換新。

486先生提到，電子鍋的防沾塗層常用材料包括聚四氟乙烯等全氟類聚合物，這類塗層在高溫下可能釋出全氟辛酸（PFOA），國際癌症研究機構（IARC）將其列為第2A類可能致癌物質，對動物有致癌性，雖尚未證實對人體會有直接影響，但如果空燒或長時間高溫加熱，塗層可能受損並釋放有害物質。

486先生說，內鍋表面若有刮痕或剝落，即使烹煮溫度低於釋放毒性的臨界點，仍可能釋出多種化學成分，長期使用受損內鍋烹煮食物，恐影響健康，一旦發現防沾塗層異常，應立即更換鍋具，此外也要避免用鋼刷或金屬湯匙清潔內鍋。

486先生提醒，使用電子鍋應保持中低溫烹煮、避免空燒、使用合適餐具，若有損壞應及時更換受損內鍋，強調別為了省錢，傷了全家人的健康。

