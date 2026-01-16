電子雞問世30周年 AI虛擬寵物消費電子展亮相

AI電子寵物研發人員厄文高說，「笑一個。」

這個手掌大小、有著可愛外型的小玩偶，是號稱第一個擁有AI功能的電子寵物「Sweekar」。

有趣的是，每一隻Sweekar開封時會破殼而出，之後就隨著主人的照顧方式慢慢成長，甚至能像人類，擁有自己的獨特個性。

AI電子寵物研發人員厄文高表示，「每天你都能跟它講話、照顧它，就像以前的電子雞，你可以餵它、幫它洗澡、和它玩，它結合AI，AI強化它的能力，例如我們加入MBTI性格系統，它還擁有AI記憶功能。」

Sweekar之所以問世，和現代人旅行很難帶寵物同行有關。這種小型電子寵物方便攜帶，能隨時隨地陪伴主人。研發人員表示他希望打造出一款真正了解主人、能分享所有生活細節與記憶的陪伴寵物，以彌補無法飼養真實寵物的遺憾。Sweekar的出現，也有向90年代傳統電子雞致敬的美意。

簡單小巧的造型和嗶嗶電音聲，90年代的人所熟悉的電子雞寵物，問世已經30年，讓主人模擬餵食和照顧的功能，加上方便操作，至今仍深受懷舊族群的喜愛。推出電子雞的萬代玩具公司也推陳出新，推出熱門聯名款，網羅年輕消費者。

巴西遊客弗萊雷說，「我認為我們這一代想要變得與眾不同，所以會找舊時代元素來塑造自己的個性。」

在30週年特展展場上，陳列從第一代的黑白電子雞，到彩色銀幕與具備聯網功能的新產品，彷彿讓人走過時光隧道。電子雞問世至今已經在全球賣出超過1億個，2025年英國玩具零售商Hamleys也將電子雞列入「史上百大玩具」名單，與樂高和魔術方塊並列。這幾年流行將電子雞掛在鑰匙圈上，也讓它的銷售額在2019年後的5年間增長約7倍多。

美國遊客皮亞塞茨基表示，「在我們剩下的幾年時間內，思考手機對孩子的影響之前，電子雞算是練習與科技相處的輔助輪，在孩子還小的時候。」

在資訊爆炸的數位時代，這類不具備複雜社交壓力的虛擬寵物，反而提供了一個緩衝空間。而照顧虛擬小生命，也能讓人重新學會欣賞生活中微小而純粹的快樂。