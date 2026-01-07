電子「high」翻傳產垂淚 金管會月內研議「遺珠」ETF

台北股市大盤指數近期攻上3萬點大關，AI相關主流電子股掛帥，不少傳產類股「垂淚」，股價不漲反跌，多位立委今天(7日)在立法院財政委員會質詢金管會主委彭金隆，有關台股呈現的「扭曲」現象。彭金隆在答復立委質詢時允諾，金管會會在1個月內研議，將傳統產業體質不錯的「遺珠」，發行相關ETF。

台北股市創新高，但卻是科技股獨強，傳產疲弱的現象，多位立委針對此問題，在7日質詢金管會主委彭金隆。

彭金隆在答復國民黨立委林德福質詢時表示，金管會檢視過去10年上市櫃個股表現，年線以下個股占比曾在2018年高達79.1%，將近8成，2020年則一度降至18%，2024年為67%、2025 則為63.5%，顯示類股或個股表現，隨著景氣與股市漲跌出現大幅波動，也反映資本市場對未來前景的不同評價。

立委也關注金管會是否曾演練AI若泡沫化該執行的相對應措施？彭金隆表示，台灣資本市場長期處於多重不確定因素下，過去1年多來也歷經多次劇烈波動，金管會針對各種可能情境預作準備，是例行工作。

國民黨立委賴士葆質詢時則指出，國安基金在2025年4月9日護盤台股至今，指數大漲75%，但上市公司漲幅超過大盤的只有12%，但有25%是低於去年4月9日的股價，而股市交易量有8成集中於電子股。他建議金管會是否有可能針對一些未被市場重視的「遺珠」公司，發行「遺珠ETF」，增加能見度。對此，彭金隆也允諾，會在1個月內研議。彭金隆說：『(原音)我覺得委員這個想法很好，我會請交易所回去評估，就是我怎麼讓社會知道台灣要很多很好的產業，讓投資人知道。』

彭金隆也表示，台灣的競爭國家像是韓國、日本，也有類似像台灣的問題，畢竟在科技趨勢下，資本市場對未來預期關注不同，並非台灣獨有。證交所董事長林修銘在答復時也表示，台灣指數公司已經發行很多其他指數ETF提供業者參考，至於立委提及所謂台股「遺珠ETF」，證交所會加強鼓勵業者發行。